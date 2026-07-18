गाजियाबाद में ₹2000 करोड़ से ज्यादा के 3 मेगा प्रोजेक्ट, बनेंगे बिजनेस हब और हजारों नौकरियां

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Ghaziabad: गाजियाबाद को कारोबार, निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए नगर निगम ने 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की तीन बड़ी परियोजनाएं तैयार की हैं. ये सभी प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किए जाएंगे, जिससे नगर निगम पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. तीनों परियोजनाएं पब्लिग प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित होंगी.इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शहर में अत्याधुनिक बिजनेस हब और प्रीमियम कमर्शियल सेंटर विकसित किए जाएंगे, जो कॉर्पोरेट कंपनियों और बड़े कारोबारियों को आकर्षित करेंगे.
1. न्यू बस अड्डा RRTS स्टेशन के सामने बनेगा कमर्शल कॉम्प्लेक्स
लागत कितनी: 43 करोड़ रुपये
यहां को-वर्किंग ऑफिस, दुकानें, फूड कोर्ट और पार्किंग की सुविधा होगी.
इससे रोजगार बढ़ेगा और बड़े स्तर पर निजी निवेश आएगा.
2. क्रॉसिंग रिपब्लिक में बनेगा बिजनेस एंड इनोवेशन हब
लागत! 636 करोड़ रुपये
6 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा.
इसमें आधुनिक ऑफिस, स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर, रिटेल आउटलेट, कॉन्फ्रेंस सेंटर, सर्विस अपार्टमेंट और फूड कोर्ट होंगे. अनुमान है कि इससे 15,000 प्रत्यक्ष और 25,000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे.
3. गाजियाबाद-हापुड़ कॉरिडोर पर बनेगा लॉजिस्टिक्स पार्क
लागत कितनी! 733 करोड़ रुपये
45 एकड़ में विकसित होगा।
यहां वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रक टर्मिनल और कंटेनर यार्ड जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी. इससे व्यापार और सप्लाई चेन को बड़ी मजबूती मिलेगी. आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लैस इन केंद्रों के बनने से जहां गाज़ियाबाद की आर्थिक सूरत बदलेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे दिल्ली-एनसीआर में शहर की एक मजबूत औद्योगिक पहचान बनेगी.
क्या होगा फायदा?
नगर निगम का कहना है कि इन परियोजनाओं से गाजियाबाद में हजारों नौकरियां, बड़े पैमाने पर निजी निवेश और बेहतर व्यावसायिक सुविधाएं मिलेंगी. उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में गाजियाबाद कारोबार, नवाचार (Innovation) और रोजगार का प्रमुख केंद्र बने.
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