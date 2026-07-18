गाजियाबाद में ₹2000 करोड़ से ज्यादा के 3 मेगा प्रोजेक्ट, बनेंगे बिजनेस हब और हजारों नौकरियां

Ghaziabad: गाजियाबाद को कारोबार, निवेश और रोजगार का बड़ा केंद्र बनाने के लिए नगर निगम ने 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की तीन बड़ी परियोजनाएं तैयार की हैं. ये सभी प्रोजेक्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किए जाएंगे, जिससे नगर निगम पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. तीनों परियोजनाएं पब्लिग प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित होंगी.इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शहर में अत्याधुनिक बिजनेस हब और प्रीमियम कमर्शियल सेंटर विकसित किए जाएंगे, जो कॉर्पोरेट कंपनियों और बड़े कारोबारियों को आकर्षित करेंगे.