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गाजियाबाद में ₹2000 करोड़ से ज्यादा के 3 मेगा प्रोजेक्ट, बनेंगे बिजनेस हब और हजारों नौकरियां

Ghaziabad 2000 crore project: गाज़ियाबाद को व्यापार, निवेश और रोजगार का नया ग्लोबल हब बनाने के लिए नगर निगम ने कमर कस ली है. इसके तहत 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की तीन मेगा परियोजनाओं का खाका तैयार किया गया है.

Written ByPreeti Chauhan
Published: Jul 18, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:21 PM IST
गाजियाबाद में ₹2000 करोड़ से ज्यादा के 3 मेगा प्रोजेक्ट, बनेंगे बिजनेस हब और हजारों नौकरियां
Image Credit: Ghaziabad News (AI Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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