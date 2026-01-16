ईरान के कब्जे में गाजियाबाद के इंजीनियर, पिता ने कहा- बेटे से बात नहीं हुई..सरकार से लगाई मदद की गुहार

ghaziabad news: ईरान में सरकार के खिलाफ चल रहे जनता के विद्रोह व उसके बाद अमेरिका द्वारा हमले की धमकी के बाद लोग दहशत में हैं. अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है. इसके साथ ही भारत भी अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए लगा हुआ है. इस बीच जानकारी के अनुसार ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने MT वैलिएंट रोअर के 16 भारतीय क्रू मेंबर को गिरफ्तार किया है. इसी जहाज पर इंजीनियर में से एक, गाजियाबाद निवासी रैंक थर्ड इंजीनियर केतन मेहता भी थे. जानकारी लगने के बाद परिवार दहशत में हैं.

पीएम मोदी से की अपील

केतन के माता-पिता का रो रोकर बुरा हाल है. केतन मेहता के माता-पिता ने PM मोदी से अपने बेटे को वापस लाने की अपील की है. इस घटना ने भारत में, विशेषकर फंसे हुए युवाओं के परिवारों में भारी चिंता पैदा कर दी है.

31 दिसंबर को हुई थी आखिरी बार बात

केतन के पिता, मुकेश मेहता कहते हैं, "...मेरा बेटा पिछले 8 साल से मर्चेंट नेवी में है. वह दुबई की तेल कंपनी MT BRILLIANT ROAR में अभी थर्ड इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है. इस ट्रिप के दौरान, वे ईरान से डीज़ल लेकर लौट रहे थे और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया. वह 29 जून 2025 को दिल्ली से ड्यूटी पर गया था, क्योंकि उसे 1 जुलाई को जॉइन करना था. हमारी आखिरी बार 31 दिसंबर को बात हुई थी. केतन ने बताया था कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बाद से उनका फोन बंद है और संपर्क टूट गया. 6 जनवरी को गिरफ्तारी के बाद केतन के बारे में परिवार को 7 जनवरी को जानकारी मिली थी. इसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ.

केतन मेहता और उनके 15 लोगों के परिवार दहशत में हैं. चूंकि ईरान और भारत के रिश्ते पारंपरिक रूप से अच्छे रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए इन भारतीयों को जल्द ही रिहा करा लिया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC का दावा है कि 'एमटी वैलियंट रोर' जहाज पर करीब 6,000 मीट्रिक टन ईंधन (डीजल) अवैध रूप से ले जाया जा रहा था. ईरान इसे अपनी राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी मानता है.

