Bulandshahr News: मासूम से रेप और हत्या का आरोपी मोनू एनकाउंटर में ढेर: बुलंदशहर में क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल

मौके से पिस्टल, दो मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद

पुलिस ने मौके से पिस्टल, दो मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है. घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 1 अगस्त की घटना के बाद से मोनू वांछित था. उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इसका नाम मोनू है और यह फतेहपुर जादौन गांव के चोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है. यह विगत 31/1 तारीख की रात में ककोर थाना अंतर्गत बैर रेलवे स्टेशन पर परिसर में एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म एवं हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 500 का इनाम घोषित था और यह वांछित था.