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Bulandshahr News: मासूम से रेप और हत्या का आरोपी मोनू एनकाउंटर में ढेर: बुलंदशहर में क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल

Bulandshahr Encounter: बुलंदशहर जिले के गुलावठी थाना क्षेत्र में गांव छपरावत के पास स्वाट टीम व पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में पुलिस ने नाबालिग से रेप करने और फिर उसकी हत्या करने के मामले में आरोपित मोनू को मार गिराया है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 09, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:09 AM IST
Bulandshahr News: मासूम से रेप और हत्या का आरोपी मोनू एनकाउंटर में ढेर: बुलंदशहर में क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल
Image Credit: Bulandshahr news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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