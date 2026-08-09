Bulandshahr News: मासूम से रेप और हत्या का आरोपी मोनू एनकाउंटर में ढेर: बुलंदशहर में क्रॉस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल

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मोहित गोमत/बुलंदशहरः उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है. आरोपी के ऊपर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम भी रखा हुआ था. हालांकि इस एनकाउंटर में स्वाट टीम के दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं. गुलावठी और सिकंदराबाद थाना प्रभारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली जा लगी. मोनू पर कई जिलों में गंभीर केस दर्ज थे.
नाबालिग से रेप के बाद हत्या, आज मुठभेड़ में ढेर
दरअसल, बीते 1 अगस्त को ककोड़ में मोनू नाम के युवक ने नाबालिग बच्ची से रेप किया और फिर उसकी निर्ममता से हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद से मोनू फरार चल रहा था. मुठभेड़ के दौरान मोनू का एक साथी फरार हो गया.पुलिस उसकी तलाश में कॉम्बिंग कर रही है. बदमाशों की फायरिंग में स्वाट टीम का एक दरोगा समेत दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. गुलावठी और सिकंदराबाद थाना प्रभारियों की बुलेटप्रूफ जैकेट में भी गोलियां लगीं. इससे दोनों की जान बच गई.
मौके से पिस्टल, दो मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद
पुलिस ने मौके से पिस्टल, दो मैगजीन, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है. घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि 1 अगस्त की घटना के बाद से मोनू वांछित था. उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक इसका नाम मोनू है और यह फतेहपुर जादौन गांव के चोला थाना क्षेत्र का रहने वाला है. यह विगत 31/1 तारीख की रात में ककोर थाना अंतर्गत बैर रेलवे स्टेशन पर परिसर में एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म एवं हत्या जैसी जघन्य घटना कारित किया था और इस पर 500 का इनाम घोषित था और यह वांछित था.
कानपुर में पुलिस और शातिर चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़
कानपुर में पुलिस और शातिर चेन स्नेचरों के बीच मुठभेड़ हुई. हाल ही में हुई चेन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा करते हुए मुठभेड़ के बाद दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. एल्डिगो तिराहे के पास चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में आरोपी प्रशान्त मिश्रा उर्फ मंगल घायल हो गया. उसका साथी आशू ठाकुर मौके से पकड़ा गया. आरोपियों के कब्जे से 28 जुलाई और 4 अगस्त को छीनी गई 2 सोने की चेन और3,720 रुपये नकद बरामद हुए हैं.
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