Hapur News: मोनाड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर कातिलाना हमला! हापुड़ में रास्ते में घेरकर पीटा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2892510
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

Hapur News: मोनाड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर कातिलाना हमला! हापुड़ में रास्ते में घेरकर पीटा

Hapur News: मोनाड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ मारपीट की गई. आरोप है कि घर जाते समय यूनिवर्सिटी के ही एक इंचार्ज ने अपने तीन साथियों के साथ हमला बोल दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Monad University Hapur
Monad University Hapur

Hapur News: हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि एडमिनिस्ट्रे्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ नशे में धुत होकर प्रोफेसर की न सिर्फ जमकर पिटाई की, बल्कि जानलेवा हमला भी किया. पीड़ित प्रोफेसर ने थाना पिलखुवा में एक नामजद सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

यह है पूरा मामला 
जानकारी के अनुसार, हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में अमित चौधरी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं. प्रोफेसर अमित ने बताया कि बीती शाम को जब वह यूनिवर्सिटी से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्‍हें एडमिनिस्ट्रे्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज अजीत राणा गाली-गलौज करते हुए दिखाई दिए. आरोप है कि जब उन्‍हें रोकने की कोशिश की, तो अजीत राणा ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ उनपर जानलेवा हमला बोल दिया. 

एक नामजद समेत तीन पर एफआईआर दर्ज 
आरोप है कि पहले जमकर पिटाई की. इससे उन्‍हें गंभीर चोटें भी आई हैं. मारपीट के बाद जानलेवा हमला भी किया. पीड़ित प्रोफेसर ने थाना पिलखुवा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी अजीत राणा सहित तीन अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है.

पहले भी विवादों में आ चुकी है यूनिवर्सिटी 
बता दें कि पिछले महीनों मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री घोटाले का मामला सामने आया था. यूपी एसटीएफ ने मोनाड यूनिवर्सिटी में छापेमारी कर चेयरमैन समेत 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था. एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां जारी करने के गंभीर आरोपों के चलते कार्रवाई की थी. 

यह भी पढ़ें : गाजियाबाद में रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया दरोगा, एंटी करप्शन टीम के एक्शन से पुलिस महकमे में मची खलबली

यह भी पढ़ें :  UP Encounter: यूपी में बदमाशों पर पुलिस का कहर, नोएडा-गाजियाबाद से सहारनपुर तक मुठभेड़ों में ढेर

TAGS

Hapur News

Trending news

Gorakhpur News
गोरखपुर में जरूरतमंदों को सीएम योगी का तोहफा! आसान किया शादी-ब्याह का इंतजाम
Lucknow latest news
मेट्रो के बाद अब वंदे भारत भी चलेगी बिना ड्राइवर? लखनऊ में बना हाईटेक AI सेल
Saharanpur news
भारत-पाकिस्‍तान मैच को लेकर भड़के कांग्रेस सांसद....इमरान मसूद ने सरकार पर बोला हमला
Dulha Dulhan News
जमानत पर छूटा.. तीसरी बार बना दूल्हा, पहली ही रात दुल्हन की स्कूटी लेकर चंपत
prayagraj latest news
आपकी ड्राइविंग कितनी फिट? यूपी के इस शहर में शुरू हुआ AI बेस्ड DL लेने का टेस्ट
Sonbhadra News
6 साल की मासूम के साथ नाबालिग ने की हैवानियत, बच्ची की हालत गंभीर
Bijnor News
रेलवे ट्रैक पार करते हुए 'मौत' से टक्कर, तड़प-तड़प कर दो किशोरों की मौत
Brij Bhushan Sharan Singh
‘मैं मानता हूं बयान गलत था..’ पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को क्यों देनी पड़ी सफाई?
Mathura News
अनिरुद्धाचार्य के बोल से मचा तूफान.. लिव-इन रिलेशन को बताया कुत्ते-बिल्ली जैसा
Road Accident in Greater Noida
ग्रेटर नोएडा-ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे पर भयंकर हादसा, 3 लोगों की दर्दनाक मौत
;