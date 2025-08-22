Hapur News: मोनाड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर कातिलाना हमला! हापुड़ में रास्ते में घेरकर पीटा

Hapur News: हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर की पिटाई का मामला सामने आया है. आरोप है कि एडमिनिस्ट्रे्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ नशे में धुत होकर प्रोफेसर की न सिर्फ जमकर पिटाई की, बल्कि जानलेवा हमला भी किया. पीड़ित प्रोफेसर ने थाना पिलखुवा में एक नामजद सहित तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

यह है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, हापुड़ की मोनाड यूनिवर्सिटी में अमित चौधरी प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं. प्रोफेसर अमित ने बताया कि बीती शाम को जब वह यूनिवर्सिटी से अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्‍हें एडमिनिस्ट्रे्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज अजीत राणा गाली-गलौज करते हुए दिखाई दिए. आरोप है कि जब उन्‍हें रोकने की कोशिश की, तो अजीत राणा ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ उनपर जानलेवा हमला बोल दिया.

एक नामजद समेत तीन पर एफआईआर दर्ज

आरोप है कि पहले जमकर पिटाई की. इससे उन्‍हें गंभीर चोटें भी आई हैं. मारपीट के बाद जानलेवा हमला भी किया. पीड़ित प्रोफेसर ने थाना पिलखुवा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी अजीत राणा सहित तीन अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए अपनी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है.

पहले भी विवादों में आ चुकी है यूनिवर्सिटी

बता दें कि पिछले महीनों मोनाड यूनिवर्सिटी में फर्जी डिग्री घोटाले का मामला सामने आया था. यूपी एसटीएफ ने मोनाड यूनिवर्सिटी में छापेमारी कर चेयरमैन समेत 12 लोगों को हिरासत में ले लिया था. एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट और डिग्रियां जारी करने के गंभीर आरोपों के चलते कार्रवाई की थी.

