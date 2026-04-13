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हापुड़ में रूह कंपा देने वाली वारदात; माँ ने बच्चों के हाथ-पैर बांध गंगा में फेंका...बाद में खुद लगाई 'मौत' की छलांग!

Hapur News: हापुड़ जिले में स्थित तीर्थ स्थल ब्रजघाट सोमवार को एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का गवाह बना, जिसने मानवता और ममता दोनों को झकझोर कर रख दिया. बरेली से गंगा स्नान करने आई एक महिला ने अपने ही तीन मासूम बच्चों के हाथ-पैर दुपट्टे से बांधकर उन्हें उफनती गंगा में फेंक दिया और फिर खुद भी मौत की छलांग लगा दी.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:45 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित तीर्थ स्थल ब्रजघाट सोमवार को एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का गवाह बना, जिसने मानवता और ममता दोनों को झकझोर कर रख दिया. बरेली से गंगा स्नान करने आई एक महिला ने अपने ही तीन मासूम बच्चों के हाथ-पैर दुपट्टे से बांधकर उन्हें उफनती गंगा में फेंक दिया और फिर खुद भी मौत की छलांग लगा दी.

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, बरेली की रहने वाली विधावती सोमवार को अपने दो बेटों और एक बेटी के साथ गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंची थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक महिला के व्यवहार में बदलाव आया. उसने ममता की सारी हदें पार करते हुए अपने ही दुपट्टे से तीनों बच्चों के हाथ-पैर बांधे. बच्चे कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उसने उन्हें एक-एक कर गहरे पानी में धकेल दिया और अंत में स्वयं भी कूद गई.

नाविक बने 'देवदूत'
बता  दें कि घाट पर मौजूद नाविकों और गोताखोरों ने जैसे ही यह खौफनाक मंजर देखा, वे बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में कूद पड़े. नाविकों की मुस्तैदी के कारण महिला और तीनों बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि अगर कुछ मिनटों की भी देरी होती, तो परिणाम बेहद भयावह हो सकते थे.

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हालत नाजुक, मेरठ रेफर
सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और चारों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद, उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया है. वर्तमान में चारों की हालत नाजुक बनी हुई है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

तनाव और कलह की भेंट चढ़ी ममता
पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस आत्मघाती कदम के पीछे पारिवारिक कलह और अत्यधिक मानसिक तनाव को मुख्य कारण माना जा रहा है. यह घटना समाज के सामने कई गंभीर सवाल खड़े करती है.

 

यह भी पढ़ें : जौनपुर में नारी शक्ति वंदन अभियान तेज; 2029 तक महिलाओं को मिलेगा बड़ा राजनीतिक अधिकार और सशक्तिकरण
 

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