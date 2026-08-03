सांसद पप्पू यादव पर हमला; बुलंदशहर के आरोपी की मां ने कहा- मेरा बेटा लंच बॉक्स लेकर दफ्तर गया था, हत्या की साजिश निराधार

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बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है. बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हुए कथित हमले का पूरा मामला अब धीरे-धीरे साफ होने लगा है. आइए जानते हैं शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी, क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की असली वजह.
क्या है पूरा घटनाक्रम?
दरअसल, रविवार को दिल्ली स्थित सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी. इसी दौरान अचानक वहां हंगामा मच गया और एक युवक ने उन पर कथित तौर पर हमला करने की कोशिश की. गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद समर्थकों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए हमलावर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना के तुरंत बाद सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए इसे खुद और अपने परिवार को जान से मारने की एक सोची-समझी साजिश करार दिया.
मेडिकल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
रविवार शाम को पुलिस ने आरोपी का मेडिकल परीक्षण (एमएलसी) लेडी हार्डिंग अस्पताल में कराया. डॉक्टरों की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि हमलावर युवक पूरी तरह नशे की हालत में था. अस्पताल और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के मुताबिक, मुख्य आरोपी सुमित नशे में धुत था और उसका साथी 'हैप्पी' बाहर मौजूद था. मेडिकल रिपोर्ट में किसी अज्ञात पदार्थ के सेवन का जिक्र है, जिसका मतलब है कि उसने शराब या किसी अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर रखा था.
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ा है कनेक्शन
इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ा अपडेट सामने आया. आरोपी युवकों की पहचान बुलंदशहर निवासी सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा के रूप में हुई है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सुमित भाजपा का बुलंदशहर का नगर मंत्री और हैप्पी मंडल महामंत्री बताया जा रहा है. वहीं, जब मीडिया ने बुलंदशहर में सुमित के परिवार से संपर्क किया, तो उसकी मां और भाई ने हैरान करने वाला दावा किया. सुमित की मां का कहना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि सुमित दिल्ली कब और कैसे पहुंचा, उन्हें तो मीडिया में तस्वीरें देखने के बाद ही पता चला कि उनके बेटे पर ऐसा आरोप लगा है.
हमले के पीछे का संभावित कारण
सूत्रों और हालिया घटनाक्रम के मुताबिक, इस पूरे विवाद की जड़ संसद परिसर में हुआ एक नुक्कड़ नाटक माना जा रहा है. कुछ समय पहले पप्पू यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर संसद परिसर में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया था. इस नाटक में एक कलाकार द्वारा साधु का वेश धारण करने पर भारी विवाद खड़ा हो गया था. भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और कई अन्य हिंदू संगठनों ने इसके खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था. स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि दिल्ली और वाराणसी सहित देश के कई अन्य शहरों में सांसद पप्पू यादव के खिलाफ शिकायतें और एफआईआर दर्ज कराई गई थीं. इसके अलावा, यह भी जानकारी सामने आई है कि घटना से महज दो-तीन दिन पहले ही पप्पू यादव की आधिकारिक वेबसाइट के शिकायत पोर्टल पर उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिली थीं.