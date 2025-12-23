नमो भारत ट्रेन में गंदा काम करने वाले कपल का किसने बनाया वीडियो? जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Namo Bharat Train: नमो भारत ट्रेन में एक कपल का अश्लील वीडियो वायरल होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. कपल का चलती ट्रेन में गंदा काम करने का वीडियो वायरल होने के बाद जांच कराई गई. इसमें खुलासा हुआ कि जो वीडियो वायरल हो रहा उसे ट्रेन आपरेटर ने ही बनाया था. साथ ही गंदा काम करने वाले कपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

नमो भारत ट्रेन अश्लील वीडियो पर बड़ा एक्शन

बता दें कि बीते दिनों गाजियाबाद में नमो भारत ट्रेन में एक युवक युवती आपस में संबंध बना रहे थे. इसका वीडियो वायरल हो गया था. वीडियो वायरल होने के बाद जांच कराई गई कि आखिर किसने ये वीडियो बनाया?. जांच में पता चला कि जब चलती ट्रेन में कपल गंदा काम कर रहे थे तो आपरेटन ने ही मोबाइल से वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया. जांच में पता चला है कि यह वीडियो ट्रेन ऑपरेटर के द्वारा अपने मोबाइल से ही बनाया गया था.

अज्ञात कपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज

इस पर मुरादनगर के सिक्योरिटी चीफ डीबीआरआरएस दुष्यंत कुमार के द्वारा अज्ञात युवक युवती के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है. उन्होंने इससे पहले विभागीय जांच पड़ताल की कि यह वीडियो कैसे और किसके द्वारा बनाया गया? जिसमें यह साफ हो गया कि वीडियो ट्रेन ऑपरेटर के द्वारा अपने मोबाइल से बनाया गया था.

ट्रेन आपरेटर को बर्खास्त कर दिया गया

विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रेन ऑपरेटर को बर्खास्त कर दिया है. अब FIR के बाद पुलिस अज्ञात युवक युवती की पहचान करने में जुटी हुई है. हालांकि अभी दोनों ही पुलिस की पकड़ से दूर हैं, लेकिन फिर भी यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन अज्ञात युवक युवती को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है.

रेल में लगे सीसीटीवी कैमरे से बनाया था वीडियो

गाजियाबाद पुलिस ने बताया कि युवक और युवती की करतूत के चार वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. ये वीडियो रेल में लगे सीसीटीवी कैमरे से रिषभ ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे. नमो भारत से संलग्न सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी की तहरीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. उसे बर्खास्त कर दिया है. यह घटना मुरादनगर व मोदीनगर के बीच की है.

निगरानी बढ़ी

गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि युवक और युवती की पहचान की जा रही है. वहीं, नमो भारत ट्रेन में इस घटना के बाद से सुरक्षा बढ़ा दी गई है. विभाग की ओर से निगरानी की जा रही है.

