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'भैया ये मुझे मार देंगे...', भाई को कॉल कर रोई आकृति, कुछ देर बाद आई मौत की खबर; ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

Ghaziabad Aakriti Death Case: ‎गाजियाबाद के मुरादनगर में शादी के कुछ महीनों बाद ही एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और छत से नीचे फेंककर हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Sep 12, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 11:00 AM IST
'भैया ये मुझे मार देंगे...', भाई को कॉल कर रोई आकृति, कुछ देर बाद आई मौत की खबर; ससुराल वालों पर हत्या का आरोप
Image Credit: Ghaziabad Crime News

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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