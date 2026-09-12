'भैया ये मुझे मार देंगे...', भाई को कॉल कर रोई आकृति, कुछ देर बाद आई मौत की खबर; ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

शादी के समय से ही थी गाड़ी और नकदी की मांग

यह पूरा मामला मुरादनगर के महावीर लोहे वालों के निकट, नेहा पैंट हाउस मेन रोड का है. नोएडा के भंगेल बेगमपुर निवासी प्रभात ने मुरादनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, प्रभात ने अपनी बहन आकृति उर्फ रिया की शादी मुरादनगर निवासी गौरव के साथ तय की थी. आरोप है कि शादी तय होने के दौरान ही लड़के वाले गाड़ी और अतिरिक्त दहेज की लगातार मांग कर रहे थे. बात न बनने पर दबाव बनाकर कोर्ट मैरिज कराई गई.