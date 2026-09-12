'भैया ये मुझे मार देंगे...', भाई को कॉल कर रोई आकृति, कुछ देर बाद आई मौत की खबर; ससुराल वालों पर हत्या का आरोप

राज्य चुनें
Ghaziabad Aakriti Death Case/ वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी के कुछ ही महीनों बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई. घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया है. मृतका के भाई ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेरहमी से मारपीट करने और छत से नीचे फेंककर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है.
शादी के समय से ही थी गाड़ी और नकदी की मांग
यह पूरा मामला मुरादनगर के महावीर लोहे वालों के निकट, नेहा पैंट हाउस मेन रोड का है. नोएडा के भंगेल बेगमपुर निवासी प्रभात ने मुरादनगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार, प्रभात ने अपनी बहन आकृति उर्फ रिया की शादी मुरादनगर निवासी गौरव के साथ तय की थी. आरोप है कि शादी तय होने के दौरान ही लड़के वाले गाड़ी और अतिरिक्त दहेज की लगातार मांग कर रहे थे. बात न बनने पर दबाव बनाकर कोर्ट मैरिज कराई गई.
30 लाख रुपये और 'स्कॉर्पियो-एन' के लिए प्रताड़ना
परिजनों का आरोप है कि कोर्ट मैरिज के बाद से ही ससुराल वालों का लालच कम नहीं हुआ. आरोपी पति गौरव, ससुर रमेश, सास सरोज, जेठ सनी और ननद नेहा व सोनी लगातार आकृति पर मायके से 30 लाख रुपये नकद और एक 'स्कॉर्पियो-एन' गाड़ी लाने का दबाव बना रहे थे. मांग पूरी न होने पर युवती को शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित किया जाने लगा.
'भैया ये लोग मुझे जान से मार देंगे...'
घटना वाली रात (7 सितंबर 2026) मृतका आकृति ने रोते-बिलखते अपने भाई प्रभात को फोन किया था. उसने फोन पर बताया कि ससुराल वाले उसके साथ मारपीट कर रहे हैं और जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं. भाई अभी कुछ समझ पाता और मदद के लिए निकलता, उससे पहले ही ससुराल पक्ष का दोबारा फोन आया कि आकृति छत से नीचे गिर पड़ी है. आनन-फानन में जब मायके वाले मुरादनगर के अस्पताल पहुंचे, तो डॉक्टरों ने आकृति को मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने पति समेत 6 के खिलाफ दर्ज की एफआईआर
भाई की तहरीर पर मुरादनगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पति गौरव, ससुर रमेश, सास सरोज, जेठ सनी और ननद नेहा व सोनी के खिलाफ दहेज हत्या और प्रताड़ना की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है.