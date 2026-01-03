Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3062317
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

हे भगवान! एक ही रात में 51 करोड़ की 'दारू' गटक गए यूपी वाले, जानिये क्या रहा लोगों की पहली पसंद?

UP New Year liquor Sales Record: नए साल पर उत्तर प्रदेश में जमकर जाम छलका. एक ही रात में नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में लोग 33 करोड़ रुपये की शराब पी लिया. जबकि पूरे गौतमबुद्धनगर में 34 से 35 करोड़ रुपये की शराब बिकी. इस मौके पर न सिर्फ अंग्रेजी शराब, बल्कि देशी और बीयर भी खूब बिकी. जानिये कहां कितनी बिकी शराब?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 03, 2026, 09:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UP New Year liquor Sales Record
UP New Year liquor Sales Record

UP New Year liquor Sales Record: नए साल के जश्न में शराब पीने-पिलाने के सारे रिकॉर्ड टूट गए. उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों के होटलों, दुकानों और पब्स में भीड़ देखी गई थी. यहां पॉश कालोनियों से लेकर पुराने इलाकों में भी खूब जाम छलके. अब अगर नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ की बात करें तो इन तीनों जिलों में लोग लगभग 33 करोड़ रुपये की शराब पी गए. 

कहां-कितने रुपये की शराब गटक गए लोग?
आबकारी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, गाजियाबाद में नए साल के स्वागत में 13 करोड़ रुपये की शराब लोग पी गए. 31 दिसंबर और एक जनवरी को हुई इस बिक्री ने पिछले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं. इन दो दिनों में सरकार को मोटा मुनाफा हुआ है. जबकि, नोएडा में सिर्फ 31 दिसंबर की शाम को शाम जैसे-जैसे ढली, शहर में जश्न का माहौल गहराता गया. यहां सिर्फ एक रात में करीब 17 करोड़ रुपये की शराब और बीयर लोग गटक गए. 

पूरे गौतमबुद्ध नगर में 30 और 31 दिसंबर को करीब 34–35 करोड़ रुपये की शराब बिकी, जो आम दिनों और वीकेंड की तुलना में कई गुना ज्यादा है. इसके अलावा हापुड़ में लोग 3 करोड़ रुपये की जाम पी गए.

Add Zee News as a Preferred Source

2024 के मुकाबले 22 फीसदी इजाफा
25 दिसंबर को नोएडा में लगभग 14 करोड़ रुपये की शराब की बिक्री हुई थी. पिछले साल यानी 31 दिसंबर 2024 की रात के मुकाबले इस बार राजस्व में 22 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. वहीं, 31 दिसंबर 2023 को 11 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी. जबकि, 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 14 करोड़ रुपये हो गया था, लेकिन इस बार 17 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड बिक्री हुई है. 

प्रशासन को हुआ मोटा मुनाफा
आबकारी विभाग द्वारा जारी इस आंकड़े ने सबको चौंका दिया है. यह आंकड़ा पिछले तीन सालों में सबसे ज्यादा है, जो बताते हैं कि जश्न मनाने और खर्च करने के मामले में लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है. शराब की दुकानों पर लगी लंबी-लंबी लाइनों ने प्रशासन की झोली राजस्व से भर दी है. बिक्री के आंकड़ों में एक दिलचस्प ट्रेंड दिखा. नोएडा में सबसे ज्यादा मांग ‘देशी शराब’ की रही. इसका कुल बिक्री में दबदबा कायम रहा और लगभग 1.75 लाख लीटर देशी शराब लोगों ने खरीदी. 

31 दिसंबर को कितनी बिकी बीयर?
इसके बाद बीयर और अंग्रेजी शराब (IMFL) का नंबर आया. वैसे तो सर्दियों में बीयर की खपत कम होती है, लेकिन नोएडा वालों ने इस धारणा को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 31 दिसंबर को करीब 1.2 लाख लीटर बीयर बिकी, जो पिछले साल (82,000 लीटर) के मुकाबले बहुत ज्यादा है. वहीं, भारत में बनी विदेशी शराब (IMFL) की बिक्री भी 1.2 लाख लीटर के आसपास रही. 

आबकारी विभाग में खुशी की लहर
कहा जा रहा है कि इस रिकॉर्ड तोड़ बिक्री के पीछे की वजह न सिर्फ लोगों का उत्साह रहा, बल्कि प्रशासन द्वारा दी गई ढील भी एक बड़ी वजह रही. नए साल के जश्न को देखते हुए शराब की दुकानों के खुलने का समय एक घंटा बढ़ाया गया था. इस अतिरिक्त मोहलत ने बिक्री के आंकड़ों को और बढ़ा दिया. फिलहाल शराब की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री से आबकारी विभाग में खुशी की लहर है.  

यह भी पढ़ें: नोएडा में नये साल का जश्न गटक गया एक लाख लोगों की सैलरी, शराब बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

TAGS

Ghaziabad NewsNoida liquor sale newsNew Year 2026 celebration statsalcohol consumption IndiaUP excise revenue record

Trending news

Ghaziabad News
हे भगवान! नए साल पर इतनी 'दारू' गटक गए UP वाले, जानिये क्या रहा लोगों की पहली पसंद?
Meerut
मेरा बंदा मार डाला,जिंदा लाओ,मरा ले जाओ...पत्नी ज्योति ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप
dehradun news
अंकिता हत्याकांड में नया मोड़! उर्मिला सनावर ने SSP देहरादून से मांगी सुरक्षा
Noida Metro News
नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक जाएगी मेट्रो, MoHUA भेजा गया प्रस्ताव
Gorakhpur News
Gorakhpur News:गोरखपुर में ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश,36 महिलाएं और 4 पुरुष अरेस्ट
Magh Mela 2026 paush purnima snan begins in prayagraj shubh muhurat snan daan puja vidhi
संगम पर माघ मेले का पहला मुख्य स्नान जारी, पौष पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब
Aaj ka mausam
उत्तराखंड में मौसम मेहरबान! केदारनाथ-बद्रीनाथ ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, जानें अपडेट
Lucknow latest news
UP करेगा विकसित भारत का सपना साकार! फूड प्रोसेसिंग से 1 ट्रिलियन डॉलर की उड़ान
Muzaffarnagar news
हारा हुआ मानसिक रोगी...बयान को लेकर करणी सेना का फूटा गुस्सा, सपा नेता से की मारपीट
UP winter vacation 2026
UP में ठंड का डबल अटैक! कोहरा-शीतलहर के चलते 12वीं तक के सभी स्कूल 5 जनवरी तक बंद