नमो भारत में कपल का अश्लील वीडियो वायरल, 100 KM की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में चल रहा था 'गंदा काम'

गाजियाबाद न्यूज/वैभव शर्मा : नमो भारत ट्रेन में एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है. सोशल मीडिया पर फैल रहे इस वीडियो में एक युवक और युवती को चलती ट्रेन के अंदर अशोभनीय हरकतें करते हुए देखा गया है. वीडियो बाहर आने के बाद मंत्रालय ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ट्रेन के लोको पायलट को निलंबित कर दिया है. मामला गंभीर होने के कारण विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है.वायरल वीडियो को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, वे और भी चौंकाने वाले हैं.

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, यह वीडियो ट्रेन के सीसीटीवी सिस्टम में कैद हुआ था. मुरादनगर से दुहाई स्टेशन के बीच, 24 नवंबर 2025 को ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी. इसी दौरान लोको पायलट ने अपने केबिन में लगे मॉनिटर पर चल रही फुटेज को मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो को अपने डिवाइस में कैद करने के बाद उसने इसे सोशल मीडिया पर साझा भी कर दिया, जिसके चलते यह तेजी से वायरल होने लगा. वीडियो में दिख रहे दृश्य अशोभनीय होने के कारण इसे लेकर आक्रोश भी फैल गया है.

लोको पायलट निलंबित

वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद रेल मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित लोको पायलट को निलंबित कर दिया. मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज को रिकॉर्ड करना, निजी डिवाइस में स्टोर करना और फिर उसे सार्वजनिक करना रेलवे सुरक्षा नियमों और गोपनीयता नीतियों का गंभीर उल्लंघन है. मंत्रालय ने इस घटना को बेहद संवेदनशील मानते हुए विभागीय जांच का आदेश जारी कर दिया है. संबंधित ट्रेन स्टाफ, रूट कंट्रोल और सुरक्षा विभाग से भी पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तलब की गई है.

सुरक्षा और गोपनीयता पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर ट्रेन के अंदर यात्रियों का हर पल सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है तो उसकी गोपनीयता की जिम्मेदारी किसकी है? यात्रियों की निजी सुरक्षा और प्राइवेसी पर उठे सवालों ने रेलवे को कठघरे में खड़ा कर दिया है. कई यात्रियों ने कहा कि निगरानी व्यवस्था सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी फुटेज का गलत इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

