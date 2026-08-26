27वीं मंजिल से कूदकर पीएचडी छात्र ने दी जान, गाजियाबाद की सोसायटी में मचा हड़कंप, CCTV खंगाल रही पुलिस

गाजियाबाद/वैभव शर्मा: गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी में मंगलवार देर शाम एक पीएचडी छात्र की 27वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.