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27वीं मंजिल से कूदकर पीएचडी छात्र ने दी जान, गाजियाबाद की सोसायटी में मचा हड़कंप, CCTV खंगाल रही पुलिस

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के विजय नगर इलाके में एक पीएचडी छात्र ने एक रेजिडेंशियल सोसायटी की 27वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 26, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:44 PM IST
27वीं मंजिल से कूदकर पीएचडी छात्र ने दी जान, गाजियाबाद की सोसायटी में मचा हड़कंप, CCTV खंगाल रही पुलिस

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