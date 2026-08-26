27वीं मंजिल से कूदकर पीएचडी छात्र ने दी जान, गाजियाबाद की सोसायटी में मचा हड़कंप, CCTV खंगाल रही पुलिस

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गाजियाबाद/वैभव शर्मा: गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र की प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी में मंगलवार देर शाम एक पीएचडी छात्र की 27वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. घटना के बाद सोसाइटी में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शुरुआती जांच में पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है, हालांकि छात्र ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.
सोसाइटी में अकेले जाता दिखा छात्र
पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान राजस्थान के जोधपुर निवासी वैभव सिंह (23) के रूप में हुई है. वैभव दिल्ली के दीन दयाल कॉलेज से पीएचडी कर रहा था. वह करीब एक सप्ताह से अपनी बुआ संध्या और फूफा परमेंद्र के साथ प्रतीक ग्रैंड सिटी के एक फ्लैट में रह रहा था.
सीसीटीवी फुटेज में वैभव मंगलवार शाम करीब सात बजे सोसाइटी में अकेले सीढ़ियों की ओर जाता दिखाई दिया. कुछ समय बाद वह 27वीं मंजिल से नीचे गिर गया. तेज आवाज सुनकर सोसाइटी के गार्ड और अन्य लोग मौके पर पहुंचे. छात्र का शव टावर सी-4 के यूजी फ्लोर पर लिफ्ट के सामने खुले हिस्से में मिला.
मोबाइल और सीसीटीवी से सुराग तलाश रही पुलिस
पुलिस ने सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है. जांच टीम यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वैभव 27वीं मंजिल तक कैसे पहुंचा और घटना से पहले उसकी गतिविधियां क्या थीं. पुलिस ने उसके मोबाइल फोन को भी जांच के दायरे में लिया है. परिवार और रिश्तेदारों से भी जानकारी जुटाई जा रही है.
एसीपी सिटी उपासना पांडेय ने बताया-
एसीपी सिटी कोतवाली उपासना पांडेय के मुताबिक, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. वैभव के जोधपुर निवासी माता-पिता को भी घटना की जानकारी दे दी गई है.
अगस्त में हाईराइज से मौत की चौथी घटना
गाजियाबाद की हाईराइज सोसाइटियों में अगस्त महीने में ऊंचाई से गिरकर मौत की यह चौथी घटना बताई जा रही है. इससे पहले लैंडक्राफ्ट गोल्फलिंक, महागुनपुरम और राजनगर एक्सटेंशन में भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं. लगातार हो रही घटनाओं से हाईराइज इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था और खुले स्थानों की निगरानी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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