NH-91 पर मां बेटी के साथ गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला, 9 साल बाद मिला इंसाफ

NH-91 Mother Daughter Gang Rape Case: बुलंदशहर में साल 2016 में NH-91 पर बंदूक की नोक पर मां बेटी के साथ गैंगरेप मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 18,1000 रुपये का अर्थदंड लगाया है.

9 साल पहले नेशनल हाईवे पर बनाया गया था बंधक

बता दें कि जुलाई 2016 में NH91 पर परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था. मामले में बुलंदशहर पुलिस ने 11 लोगों को आरोपी बनाया था. सुनवाई के दौरान आरोपी सलीम की मौत हो गई. जबकि अजय उर्फ असलम उर्फ कालिया का हरियाणा और बंटी उर्फ गंजा उर्फ बबलू का नोएडा एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया था.

तीन आरोपियों को मिल गई थी क्लीनचिट

वहीं, सीबीआई ने 3 आरोपियों को क्लीनचिट दे दी थी. इसमें रहीसुद्दीन, जावेद उर्फ शावेज और जबर सिंह के नाम शामिल थे. शेष बचे पांचों आरोपियों को आज दोषी करार दे दिया गया. बताया गया कि घटना में उस समय बेटी की उम्र 14 साल थी और मां की उम्र 23 साल थी. पीड़ित बेटी न्याय की उम्मीद में न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

मामले में पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने धारा 394, 395, 397, 376D, 120B, 5/6 मामले में पांचों आरोपी दोषी ठहराया है. सोमवार को सभी पांचों दोषियों को भारी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया.

परिवार ने जो कुछ सहा वह अमानवीय था

कोर्ट का फैसला आने से एक दिन पहले पीड़िता ने कहा था कि उम्मीद है कि सभी आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी. हमें ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा. शायद पूरी जिंदगी लग जाए. दरिंदों ने जो किया उससे न सिर्फ हमारे शरीर के साथ दुर्व्यवहार किया, बल्कि इस घटना ने हमारी जिंदगी, शांति, हमारा भविष्य भी बर्बाद कर दिया. पीड़िता ने कहा कि उस घटना के बाद से उसने और उसके परिवार ने जो कुछ सहा, वह बर्बर और अमानवीय था.

यह भी पढ़ें : बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद पिता ने तोड़ा दम, अचानक धड़ाम से जमीन पर गिरा, सीसीटीवी देख कांप उठे लोग!

यह भी पढ़ें : नशे पर झगड़ा ; चल पड़ी गोली ! सुबह घर में मिली महिला की खून से सनी लाश