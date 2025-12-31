हम CBI से हैं...बुलंदशहर में 'स्पेशल 26' की तरह फर्जी रेड, 300 ग्राम सोना, 100 ग्राम चांदी और 13 लाख नकदी लेकर फरार

Bulandshahr News: बुलंदशहर में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारी के घर डकैती करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस सनसनीखेज डकैती का खुलासा करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है
बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर व्यापारी के घर डकैती करने वाले शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस सनसनीखेज डकैती का खुलासा करते हुए कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है
क्या हैं पूरा मामला ?
दरअसल, बीते 19 दिसंबर को बुलंदशहर के थाना अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में कुछ बदमाशों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया था. फर्जी पहचान बताकर बदमाशों ने पूरे परिवार को भ्रम में डालते हुए घर के अंदर घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया और मौके से बड़ी मात्रा में नकदी व जेवरात लूटकर फरार हो गए थे.
डकैती में शामिल आरोपियों की पहचान
घटना के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया. जिसके बाद लगातार सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने डकैती में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों में इंद्रपाल उर्फ ताऊ, याकेश उर्फ छोटू, सचिन (निवासी अलीगढ़), यशपाल और संजय (निवासी बुलंदशहर) शामिल हैं.
आरोपियों के पास से क्या मिला
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 280 ग्राम सोने के आभूषण, करीब 100 ग्राम चांदी के आभूषण, 13 लाख 30 हजार रुपये नकद, 3 अवैध तमंचे और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. जानकारी के मुताबिक एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के आदेश पर मुख्य आरोपी इंद्रपाल उर्फ ताऊ और याकेश उर्फ छोटू पर पहले से ही 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है.
जानें कौन था पुरे कांड के करते धर्ता
जब पूरी जांच की गई तब यह मामला समझ आया कि व्यापारी के घर में काम करने वाला नौकर संजय ही इस डकैती का साजिश करता था. जिसने अलीगढ़ के लुटेरे गैंग से संपर्क कर पूरी डकैती की साजिश रची थी और घर की अंदरूनी जानकारी बदमाशों को बताई थी. फिलहाल पुलिस ने पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि इटावा निवासी आरोपी अंकुर अभी भी फरार है.
