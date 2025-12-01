हापुड़ में हाईवे किनारे मिला सूटकेस, खोलते ही पुलिस के उड़ गए होश !

हापुड़ न्यूज/ अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब हाईवे किनारे एक खेत में लाल रंग का लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ मिला सुबह खेतों की ओर निकले लोगों ने जब सूटकेस को संदिग्ध अवस्था में देखा तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

क्या है पूरा मामला ?

सूचना पर पिलखुवा पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम द्वारा जब सूटकेस खोला गया तो अंदर एक महिला का शव मिला, जो पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो चुका था. शव की हालत देखकर अनुमान लगाया गया कि महिला की हत्या करीब 10–12 दिन पहले की गई है और उसके बाद शव को सूटकेस में बंद कर यहां फेंका गया. लंबे समय तक बंद रहने व सड़न के कारण शव कंकाल जैसा दिख रहा था.फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन महिला की पहचान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकी.

हत्याकांड की आशंका, पुलिस सभी एंगल से कर रही जांच

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खेत में गन्ने की कटाई के दौरान सूटकेस दिखाई दिया, जिसके बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई. प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि सूटकेस यहां कैसे पहुंचा और इसे कौन लेकर आया था.

एसपी ने दी जानकारी – 10 से 12 दिन पुराना प्रतीत हो रहा शव

हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि योगेश नामक किसान के खेत से सूटकेस बरामद हुआ है और उसमें मिले शव की हालत सड़ी-गली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल महिला की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.

इलाके में दहशत, पुलिस सतर्क

इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं और आसपास के गांवों में लापता महिलाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

