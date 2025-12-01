Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3025318
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

हापुड़ में हाईवे किनारे मिला सूटकेस, खोलते ही पुलिस के उड़ गए होश !

Hapur News : हापुड़ में सड़क किनारे खेत से मिले लावारिस सूटकेस में एक महिला का कंकाल मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए, शव 10–12 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 01, 2025, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

हापुड़ न्यूज/ अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई, जब हाईवे किनारे एक खेत में लाल रंग का लावारिस सूटकेस पड़ा हुआ मिला सुबह खेतों की ओर निकले लोगों ने जब सूटकेस को संदिग्ध अवस्था में देखा तो तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी.  देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. 

क्या है पूरा मामला ? 
सूचना पर पिलखुवा पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.  टीम द्वारा जब सूटकेस खोला गया तो अंदर एक महिला का शव मिला, जो पूरी तरह कंकाल में तब्दील हो चुका था.  शव की हालत देखकर अनुमान लगाया गया कि महिला की हत्या करीब 10–12 दिन पहले की गई है और उसके बाद शव को सूटकेस में बंद कर यहां फेंका गया.  लंबे समय तक बंद रहने व सड़न के कारण शव कंकाल जैसा दिख रहा था.फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.  पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन महिला की पहचान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकी. 

हत्याकांड की आशंका, पुलिस सभी एंगल से कर रही जांच
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खेत में गन्ने की कटाई के दौरान सूटकेस दिखाई दिया, जिसके बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई. प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. पुलिस अब घटनास्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि सूटकेस यहां कैसे पहुंचा और इसे कौन लेकर आया था.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी ने दी जानकारी – 10 से 12 दिन पुराना प्रतीत हो रहा शव
हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि योगेश नामक किसान के खेत से सूटकेस बरामद हुआ है और उसमें मिले शव की हालत सड़ी-गली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा.   फिलहाल महिला की पहचान और हत्या के कारणों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं.

इलाके में दहशत, पुलिस सतर्क
इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस टीमें लगातार पड़ताल कर रही हैं और आसपास के गांवों में लापता महिलाओं की जानकारी भी जुटाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें :  अखिलेश यादव का EC पर हमला बोले, 'घुसपैठिया बताकर नाम काटा जा रहा'
 

TAGS

Hapur News

Trending news

Hapur News
हापुड़ में हाईवे किनारे मिला सूटकेस, खोलते ही पुलिस के उड़ गए होश !
Varanasi News
यूपी से बिहार जाना होगा और आसान, वाराणसी के इस ओवरब्रिज पर दौड़ेंगी गाड़ियां
Basti News
लालच में आए तो खाली हो जाएगा अकाउंट, बस्ती में करोड़ों की ठगी के 6 आरोपी गिरफ्तार
UP Politics
देश का इकलौता राज्य यूपी, दो-दो मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री, जानिए कौन-कौन?
noida airport
तैयार हो जाइए! नोएडा एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू...खरमास से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा?
Saharanpur news
world AIDS Day ! सहारनपुर में बढ़ रहा HIV का खतरा, आंकड़े चिंताजनक
gonda news
पत्नी के बिछड़ने का दर्द नहीं सह सका सफाईकर्मी… कमरे का दृश्य देख फफक पड़े परिजन!
jalaun news
आई तो जान से मार दूंगा..पहले लव मैरिज फिर पत्नी को बैंगलोर में छोड़ रचाई दूसरी शादी
UP News
यूपी में आंगनवाड़ी कार्यकत्री बनने का सुनहरा मौका, अंतिम तारीख से पहले कर लें आवेदन
Baraut news
बिना लकड़ी के होगा अंतिम संस्कार! 94 लाख रुपये बन रहा यूपी का पहला CNG शवदाह गृह