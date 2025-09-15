Ghaziabad News:गाजियाबाद के कौशांबी में चल रहा था अवैध हुक्का बार, पुलिस पहुंची तो मच गया हड़कंप फिर जो हुआ..
Ghaziabad News:गाजियाबाद के कौशांबी में चल रहा था अवैध हुक्का बार, पुलिस पहुंची तो मच गया हड़कंप फिर जो हुआ..

Ghaziabad News: गाजियाबाद के कौशाम्बी थाना पुलिस ने गॉड फादर क्लब में अवैध हुक्का बार पर छापा मारकर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. मौके से 05 हुक्का सेट, पाइप, चिलम और फ्लेवर्ड तंबाकू पैकेट बरामद हुए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया.

 

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 15, 2025, 11:26 AM IST
Ghaziabad News:गाजियाबाद के कौशांबी में चल रहा था अवैध हुक्का बार, पुलिस पहुंची तो मच गया हड़कंप फिर जो हुआ..

Ghaziabad News: गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी पुलिस ने अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने गॉड फादर क्लब में छापेमारी की, जहां से बड़ी मात्रा में हुक्का और तंबाकू सामग्री बरामद की गई. यह कार्रवाई देर रात की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

अवैध हुक्का बार से बरामदगी
पुलिस के मुताबिक, क्लब से कुल 05 हुक्का सेट, 05 हुक्का प्लेटें, 05 हुक्का पाइप, 05 खाली चिलम और 03 फ्लेवर्ड तंबाकू पैकेट बरामद किए गए. बरामद वस्तुओं को कब्जे में लेकर थाने लाया गया है. पुलिस का कहना है कि यहां हुक्का पिलाने का कोई वैध लाइसेंस नहीं था और पूरी तरह से अवैध रूप से कारोबार चलाया जा रहा था.

मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई
पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि गॉड फादर क्लब में अवैध तरीके से हुक्का परोसा जा रहा है. इस सूचना की पुष्टि होते ही पुलिस ने टीम गठित कर कार्रवाई की. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि क्लब में ग्राहकों को फ्लेवर्ड तंबाकू से भरे हुक्के उपलब्ध कराए जा रहे थे.

गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस धंधे के पीछे और कौन लोग जुड़े हैं. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पुलिस का सख्त संदेश
कौशाम्बी थाना प्रभारी ने कहा कि अवैध हुक्का बार और नशे से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों की जानकारी तुरंत दें ताकि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाया जा सके.

 

