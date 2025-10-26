President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आएंगी गाजियाबाद, राजनाथ सिंह और CM योगी भी आएंगे, इन रास्तों से रहें दूर, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

President Droupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गाजियाबाद में रहेंगी. इंदिरापुरम स्थित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे. राष्ट्रपति इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन करने आ रही हैं. गाजियाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के साथ ट्रांस हिंडन जोन को नो-ड्रोन जोन घोषित किया गया है. वहीं, रूट भी डायवर्ट रहेगा। ऐसे में आज घर से रूट देखकर निकलें.

विशेष डायवर्जन प्लान लागू

राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज यानी 26 अक्टूबर 2025 को इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा. इस ऐतिहासिक अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू होगा. VVIP आगमन को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने विशेष डायवर्जन प्लान लागू किया है ताकि सुरक्षा और यातायात दोनों सुचारू रहे.

सुबह 7 बजे से लागू रहेगा डायवर्जन

भोपुरा और तुलसी निकेतन से हिंडन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर हर प्रकार के भारी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. ये वाहन करनगेट गोल चक्कर से बीकानेर गोल चक्कर होते हुए मोहननगर की ओर से जा सकेंगे.

सीआईएसएफ कट से वसुंधरा की ओर भी व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही बैन रहेगी. यहां से NH-9 से होकर यूपी गेट की ओर इन वाहनों को भेजा जाएगा.

वसुंधरा से CISF कट की ओर भी कमर्शियल व्हीकल नहीं जाएंगे. इन्हें लिंक रोड से डाबर तिराहा होते हुए यूपी गेट की ओर भेजा जाएगा.

VVIP के आगमन से पहले और जाने से पहले सीआईएसएफ कट से वसुंधरा के बीच हल्के निजी वाहनों को भी डायवर्ट किया जाएगा.

सुरक्षा में तैनात 1 हजार पुलिसकर्मी तैनात

एक हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी. हिंडन छठ घाट पर सबसे ज्यादा भीड़ हो सकती है और इसके चलते अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.