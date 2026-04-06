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पबजी की लत पर भाई की डांट से टूटा छात्र, गुस्से में खाया जहर! समय रहते बची जान, अभिभावकों के लिए बड़ी चेतावनी

 Baghpat News: बागपत से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है. यहां मोबाइल गेम की लत एक 12वीं कक्षा के छात्र के लिए जानलेवा साबित होते-होते बची.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:02 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

बागपत न्यूज/कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के खेकड़ा थाना क्षेत्र स्थित रटौल नगर से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है. यहां मोबाइल गेम की लत एक 12वीं कक्षा के छात्र के लिए जानलेवा साबित होते-होते बची. घटना ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और अभिभावकों के लिए एक बड़ी चेतावनी बनकर उभरी है.

छात्र ने उठाया खौफनाक कदम
मिली जानकारी के अनुसार, समद नाम का छात्र लंबे समय से मोबाइल पर पबजी गेम खेलने का आदी हो चुका था. उसकी इस आदत को लेकर परिवार के लोग अक्सर उसे समझाते रहते थे. इसी क्रम में उसके बड़े भाई ने भी उसे ज्यादा गेम खेलने पर डांट दिया. भाई की डांट से समद इतना आहत हो गया कि उसने गुस्से में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया.

हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती
बता दे कि जहरीला पदार्थ खाने के बाद समद की हालत अचानक बिगड़ने लगी. परिजनों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों की टीम ने तत्परता दिखाते हुए इलाज शुरू किया. फिलहाल राहत की बात यह है कि छात्र की हालत में सुधार बताया जा रहा है और वह खतरे से बाहर है.

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परिवार में पहले भी होती थी समझाइश
परिजनों के अनुसार, समद का अधिकांश समय मोबाइल पर ही बीतता था. वह पढ़ाई के बजाय घंटों तक गेम खेलने में व्यस्त रहता था. परिवार के सदस्य उसे बार-बार समझाते थे, लेकिन उसकी आदत में कोई खास बदलाव नहीं आ रहा था. यही लत आखिरकार इस गंभीर घटना का कारण बन गई.

बच्चों की डिजिटल आदतों पर रखें नजर
यह घटना साफ तौर पर दर्शाती है कि मोबाइल गेमिंग की लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अभिभावकों को बच्चों के स्क्रीन टाइम, व्यवहार और भावनात्मक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए. समय रहते संवाद और संतुलन बनाकर ही ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है.

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