क्रूरता की सारी हदें पार! पिल्ले को पीटा फिर घसीटकर दो मंज़िल से नीचे फेंका, गाजियाबाद से हैरान करने वाला मामला

गाजियाबाद/पीयूष गौड़: गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके के थाना अंकुर बिहार क्षेत्र में पालतू पिल्ले को लेकर अमानवीय घटना सामने आई है. एक महिला ने अपने पड़ोसी प्रदीप पर आरोप लगाया है कि उसने पिल्ले को डंडे से पीट-पीटकर मार डाला और फिर दूसरी मंज़िल से नीचे फेंक दिया. मामला 29 अगस्त का है, जिस पर कल 30 अगस्त को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

छत पर लेकर बेरहमी से पीटा फिर नीचे फेंका

पीड़िता ज्योति शर्मा ने शिकायत में बताया कि वह परिवार सहित डीएलएफ कॉलोनी के प्रेम विहार स्थित दूसरी मंज़िल के फ्लैट में रहती हैं और गली में पल रहे पिल्लों की देखभाल करती हैं. पिल्लों के घर के बाहर शौच करने से नाराज़ होकर पड़ोसी प्रदीप ने 29 अगस्त की दोपहर एक पिल्ले को छत पर ले जाकर बेरहमी से पीटा और उसके बाद नीचे फेंक दिया.

विरोध करने पर मारपीट का आरोप

जब ज्योति शर्मा ने आरोपी से विरोध किया तो उसने उनसे मारपीट की और सफाई में कहा कि पिल्ला खुद ही छत से कूद गया. इसके बाद पीड़िता ने घटना की सूचना पुलिस को दी. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी प्रदीप के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दिए गए साक्ष्यों की जांच की जा रही है.

सामने आया सीसीटीवी

घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी एक हाथ में डंडा और दूसरे में पिल्ले को हाथ में उठाकर बाहर फेंकते हुए दिखाई दे रहा है. पुलिस ने फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.