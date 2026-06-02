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पीडब्लूयुडी ने दिया 120 परिवार के मकान पर नोटिस, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Baghpat News: बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र स्थित बिराल गांव में पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग द्वारा जारी नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है. दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के किनारे बसी एक आबादी के करीब 120 परिवारों पर अब अपने आशियाने उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jun 02, 2026, 05:31 PM IST
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पीडब्लूयुडी ने दिया 120 परिवार के मकान पर नोटिस, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

बागपत न्यूज/कुलदीप चौहान:  उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के रमाला थाना क्षेत्र स्थित बिराल गांव में पीडब्ल्यूडी (PWD) विभाग द्वारा जारी नोटिस के बाद हड़कंप मच गया है. दिल्ली-सहारनपुर हाईवे के किनारे बसी एक आबादी के करीब 120 परिवारों पर अब अपने आशियाने उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है.  विभाग की इस कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई है. 

70 वर्षों का बसेरा, अब नोटिस का साया
ग्रामीणों का कहना है कि वे इस जमीन पर पिछले 70 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं.  इनमें से कई परिवार पुश्तैनी रूप से यहां निवास कर रहे हैं, जबकि कुछ ने अपने स्तर पर जमीन की व्यवस्था की है. तीन पीढ़ियों से बसे इन परिवारों का आरोप है कि अचानक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी गांव में पहुंचे और जमीन की नापजोख शुरू कर दी, जिसके बाद उन्हें बेदखली के नोटिस थमा दिए गए. ग्रामीणों का कहना है कि इतने वर्षों में कभी कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन अब अचानक की जा रही यह कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है. 

किसान नेताओं का मिला समर्थन, प्रशासन को चेतावनी
मंगलवार शाम जब पीडब्ल्यूडी विभाग की टीम दोबारा नापजोख करने पहुंची, तो ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया. बाद में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्हें भारतीय किसान यूनियन का समर्थन मिला। यूनियन के एनसीआर महासचिव प्रदीप धामा सहित कई वरिष्ठ किसान नेताओं ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया. किसान नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की यह "तानाशाही" बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, अगर एक भी घर पर बुलडोजर चला या किसी एक भी परिवार को बेघर करने की कोशिश हुई, तो जिले में भारी अनर्थ होगा.  प्रशासन को इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ग्रामीणों को राहत देनी चाहिए. 

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डीएम से लगाई न्याय की गुहार
ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया और मांग की कि जिला प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे.  उनका सवाल है कि यदि प्रशासन उन्हें यहां से हटाता है, तो वे तीन पीढ़ियों से बसे अपने परिवारों को लेकर कहां जाएंगे? उनके पास रहने के लिए कोई वैकल्पिक स्थान नहीं है. फिलहाल, ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और उच्च अधिकारियों से उचित समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं. 

यह भी पढ़ें : रामपुर कैंटीन संचालक हत्याकांड! ब्लैकमेलिंग से तंग आकर दोस्तों ने की ये वारदात, पुलिस ने किया खुलासा

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