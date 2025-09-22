ई-रिक्शा और ऑटो में लगेंगे QR कोड, स्कैन करते ही खुलेगी पूरी कुंडली, गाजियाबाद में महिला सुरक्षा के लिए नया अभियान

Ghaziabad News: यूपी के गाजियाबाद जिले में अब ई रिक्शा और ऑटो पर यूनिक क्यूआर कोड लगाया जाएगा. जिसमें ऑटो की सभी जरूरी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी. गाजियाबाद पुलिस ने इस पहल को सोमवार से शुरू कर दिया है.
Ghaziabad Auto E-Rickshaw QR Code: यूपी के गाजियाबाद जिले में महिला सुरक्षा को लेकर सोमवार (22 सितंबर) से एक बड़ा अभियान चलाया गया. इसके तहत शहर के सभी ई-रिक्शा और ऑटो में QR कोड लगाए जाएंगे. इस QR कोड को स्कैन करने पर वाहन और उसके चालक की पूरी जानकारी जैसे चालक का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और वाहन का रूट हासिल की जा सकेगी.
क्या है इस पहल का मकसद?
इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की रात में सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना है. यदि किसी महिला यात्री के साथ कोई घटना होती है, तो QR कोड स्कैन करके तुरंत वाहन और चालक की जानकारी हासिल की जा सकती है, जिससे मदद जल्दी पहुंच सकेगी. इसके अलावा, सभी ऑटो और ई-रिक्शा पर एक यूनिक नंबर भी लगाया गया है. यदि किसी यात्री के पास मोबाइल नहीं है, तो वह यह नंबर पुलिस को बता कर चालक को ट्रैक कर सकती हैं.
महिलाओं का सम्मान
अधिकारियों ने इस अवसर पर महिला ई-रिक्शा और ऑटो चालकों का भी सम्मान किया. उनका कहना है कि महिलाएं और बच्चे ऐसे वाहनों में अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं. यह कदम महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में भरोसा और सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा.
क्या बोले एडिशनल कमिश्नर गाजियाबाद?
एडिशनल कमिश्नर गाजियाबाद आलोक प्रियदर्शी ने बताया मिशन शक्ति के पांचवें चरण को लेकर गाजियाबाद यातायात पुलिस ने यह पहल शुरू की गई है. जिसमें महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ईरिक्शा और ऑटो पर यूनिक क्यूआर कोड लगाया जाएगा. कुछ महिला ईरिक्शा चालकों को भी सम्मानित किया गया है. शहर के करीब 40 हजार ई-रिक्शा में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे.
