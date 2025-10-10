शूटिंग की तो... सास भी कभी बहू थी' फेम मुकेश जे भारती को रवि पुजारी गैंग की धमकी, गाजियाबाद में शूटिंग पड़ी भारी

पीयूष गौड़/गाजियाबाद: छोटे पर्दे से लेकर बड़े परदे तक अपनी दमदार अदाकारी से पहचान बनाने वाले ‘सास भी कभी बहू थी’ फेम अभिनेता मुकेश जे. भारती और उनकी पत्नी, फिल्म निर्माता मंजू मुकेश भारती इन दिनों दहशत में हैं.गाजियाबाद में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग की घोषणा करना उन्हें इतना महंगा पड़ गया कि उन्हें कुख्यात रवि पुजारी गैंग के नाम पर हत्या और अपहरण की धमकी मिली है. मुकेश जे भारती और उनकी पत्नी मंजू मुकेश भारती मुंबई विवेक फिल्म प्रोडक्शन हाउस के मालिक हैं.

धमकी में क्या बोला गया

ये धमकियां फोन और सोशल मीडिया दोनों जगह से आईं हैं. किसी ने खुद को रवि पुजारी गिरोह का सदस्य बताते हुए चेतावनी दी कि अगर उन्होंने गाजियाबाद में कैमरा रोल किया, तो जान से हाथ धोना पड़ेगा.

स्टार जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा

डर और चिंता में घिरे इस स्टार जोड़े ने पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ से मिलकर पूरी घटना की जानकारी दी और सुरक्षा की मांग की है. दंपती का कहना है कि वे पहले ‘मौसम इकरार के दो पल प्यार के दो पल’ और ‘प्यार में थोड़ा ट्विस्ट’ जैसी फिल्मों की शूटिंग यूपी में कर चुके हैं और गाजियाबाद में दो नई फिल्मों की तैयारी में थे. लेकिन जैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर शूटिंग की जानकारी साझा की, नंदग्राम थाना क्षेत्र के एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने उन्हें कॉल और मैसेज के ज़रिए धमकाना शुरू कर दिया.

मुकेश भारती के बेटे के अपहरण की भी धमकी

मुकेश और मंजू भारती के मुताबिक, धमकी देने वाले ने न सिर्फ उन्हें, बल्कि उनके बेटे का अपहरण करने की धमकी भी दी है. यह लगातार मानसिक उत्पीड़न का कारण बन रहा है.

पुलिस ने दिया सुरक्षा का भरोसा

पुलिस आयुक्त जे. रविंदर गौड़ ने कहा कि कलाकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और शूटिंग के दौरान पुलिस बल मुस्तैद रहेगा. गौड़ ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार ने फिल्म यूनिट्स को पूर्ण सुरक्षा देने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि कोई भी कलाकार भयमुक्त होकर काम कर सके.

मुकेश जे. भारती की आने वाली फिल्में

मुकेश जे. भारती ने कहा कि वह जल्द ही अपनी दो नई फिल्मों ‘पापा की परी’ और ‘रिकवरी’ में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में रवि पुजारी गैंग की परछाई एक बार फिर ताजा कर दी है.

रवि पुजारी गैंग कई स्टार्स को दे चुका धमकी

जानकारों के मुताबिक, रवि पुजारी गिरोह पर पहले भी सलमान खान, शाहरुख खान, महेश भट्ट, करण जौहर, अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड दिग्गजों से रंगदारी मांगने और धमकाने के आरोप लग चुके हैं.

फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है, और कहा है कि फिल्म जगत के कलाकारों को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, ताकि कैमरे की दुनिया पर डर का साया न पड़े.

