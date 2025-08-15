Ghaziabad News: गाजियाबाद में बाइक पर स्टंटबाजी बनी 'मौत', दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर दो युवकों ने गंवाई जान
Ghaziabad News: गाजियाबाद में बाइक पर स्टंटबाजी बनी 'मौत', दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर दो युवकों ने गंवाई जान

 Ghaziabad accident news: गाजियाबाद में बाइक पर खतरनाक स्टंट दो युवकों के लिए मौत बन गया. निर्माणाधीन दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर स्टंटबाजी करते दो बाइक सवारों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है. 

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 03:35 PM IST
गाजियाबाद/पीयूष गौड़: गाजियाबाद के लोनी के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे पर बाइक से स्टंट करना दो युवकों की जिंदगी पर भारी पड़ गया. बंद हाईवे पर तेज रफ्तार में स्टंटबाजी करते समय सामने से आ रही बाइक से हुई जोरदार टक्कर में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. हादसा 13 अगस्त की रात लोनी के पावी सादकपुर गांव के पास हुआ.

बागपत के रहने वाले हैं मृतक
पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 31 वर्षीय रोहित शर्मा निवासी खन्ना नगर लोनी और 42 वर्षीय सुबोध कुमार निवासी आनंदपुर, बागपत के रूप में हुई है. घायल युवक का नाम संजय शर्मा है, जो बागपत के खेकड़ा का रहने वाला है. हादसे का शिकार संजय और सुबोध पेशे से टीचर हैं.

जानलेवा बना खतरनाक स्टंट
बुधवार रात सुबोध और संजय बाइक से स्कूल से घर लौट रहे थे, तभी सामने से आ रही एक बाइक, जिस पर सवार युवक स्टंट करते हुए रील बना रहा था, उनकी बाइक से टकरा गया . हादसे में दोनों बाइकों के सवार गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां रोहित और सुबोध को मृत घोषित कर दिया गया. घायल संजय को हालत गंभीर होने पर मेरठ के निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया है.

मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस
घटना का लाइव वीडियो भी सामने आया है, बताया जा रहा है जिसे स्टंट कर रहे युवक के साथी ने बनाया था. पुलिस का कहना है कि वीडियो की मदद से हादसे के सटीक कारणों की जांच की जा रही है. तेज रफ्तार और लापरवाह स्टंटबाजी ने दो परिवारों का सहारा छीन लिया और एक परिवार को गहरी चोट पहुँचा दी.

Firozabad news: फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की जोरदार भिंड़त, जिंदा जला एक युवक

 

