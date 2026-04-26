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हापुड़ में भीषण सड़क हादसा: बस और ट्रक की टक्कर, ड्राइवर गंभीर घायल, दर्जनों यात्री घायल

Hapur News:   हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. यह हादसा मंसूरपुर कट के पास हुआ, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 26, 2026, 01:38 PM IST
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हापुड़ में भीषण सड़क हादसा: बस और ट्रक की टक्कर, ड्राइवर गंभीर घायल, दर्जनों यात्री घायल

हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर : उत्तर प्रदेश के हापुड़ के देहात थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुरादाबाद हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है. यह हादसा मंसूरपुर कट के पास हुआ, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों की भीड़ जुट गई.

अचानक ब्रेक बना हादसे की वजह
प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक ने अचानक ब्रेक लगा दिए. पीछे से तेज रफ्तार में आ रही बस चालक को संभलने का मौका नहीं मिला और बस सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा घुसी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

12 यात्री घायल, ड्राइवर की हालत गंभीर
इस हादसे में बस में सवार करीब 12 यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि बस चालक सोनू शर्मा के पैरों में गंभीर चोट लगी है. हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकाला.

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पुलिस और एंबुलेंस ने संभाला मोर्चा
घटना की सूचना मिलते ही देहात थाना पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए सीएचसी गढ़ रोड भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, जबकि ड्राइवर की स्थिति पर विशेष नजर रखी जा रही है.

क्रेन से हटाए गए वाहन, ट्रैफिक धीरे-धीरे सामान्य
हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया था. पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस और ट्रक को सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात को धीरे-धीरे सुचारू किया गया। फिलहाल ट्रैफिक धीमी गति से चल रहा है.

यात्रियों को दूसरी बस से भेजा गया
हादसे के बाद बस में सवार अन्य यात्रियों को दूसरी बस की व्यवस्था कर उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है.

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