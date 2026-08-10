गाजियाबाद में भरभराकर गिरी दुकान की छत, 3 लोग मलबे के नीचे दबे, SDRF-NDRF ने शुरू किया रेस्क्यू

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Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के जौहरी एंक्लेव में सोमवार शाम को बड़ा हादसा हो गया. यहां एक हार्डवेयर की दुकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के समय दुकान के अंदर 3 लोग मौजूद थे, जो मलबे के नीचे दब गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया. इसके बाद दो व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि मुकेश नामक व्यक्ति को बाहर निकलने का प्रयास लगातार जारी है.
दुकान की छत गिरी
दुकान की छत अचानक गिरने से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित कराया और मलबा हटाने का काम शुरू किया. हादसे में दबे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है. घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर छत के कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. हादसे की सूचना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से दूर किया.
छत कमजोर होने से हुआ हादसा
वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि दुकान पर निर्माण कार्य चल रहा था. अचानक छत कमजोर होने या किसी तकनीकी कारण से ढह गई. आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई है. कुछ लोगों का कहना है कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं. बता दें कि गाजियाबाद में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश के चलते छत कमजोर होने से यह हादसा हो सकता है. हालांकि, मामले की जांच कराने की बात कही गई है.
सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान
वहीं, गाजियाबाद की इस घटना को सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में हुए हादसे का संज्ञान लिया. उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभावित परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री योगी ने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की.
गाजियाबाद की एक और घटना चर्चा में
गाजियाबाद में एक और अन्य घटना चर्चा में है. साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित पार्श्वनाथ बिल्डिंग में सुरक्षा में तैनात एक गार्ड ने चोरी के शक में युवक को अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली मार दी. गोली युवक के सीने में जा लगी और उसकी मौत हो गई. परिजनों का कहना है कि युवक रील बनाने गया था. वहीं, गार्ड का कहना है कि बार बार रोकने के बाद जब युवक नहीं रुका तो हवाई फायरिंग की गई, जो उसके सीने में जा लगी.