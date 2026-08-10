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गाजियाबाद में भरभराकर गिरी दुकान की छत, 3 लोग मलबे के नीचे दबे, SDRF-NDRF ने शुरू किया रेस्क्यू

Ghaziabad News: गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक हार्डवेयर की दुकान की छत अचानक भरभराकर गिर गई. मलबे के नीचे 3 लोग दब गए. सीएम योगी ने भी हादसे का संज्ञान लिया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 10, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:40 PM IST
गाजियाबाद में भरभराकर गिरी दुकान की छत, 3 लोग मलबे के नीचे दबे, SDRF-NDRF ने शुरू किया रेस्क्यू
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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