गाजियाबाद में भरभराकर गिरी दुकान की छत, 3 लोग मलबे के नीचे दबे, SDRF-NDRF ने शुरू किया रेस्क्यू

दुकान की छत गिरी

दुकान की छत अचानक गिरने से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को सुरक्षित कराया और मलबा हटाने का काम शुरू किया. हादसे में दबे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए राहत कार्य तेजी से चलाया जा रहा है. घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर छत के कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा. हादसे की सूचना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई. पुलिस ने लोगों को घटनास्थल से दूर किया.