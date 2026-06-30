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गाजियाबाद में संघ-भाजपा समन्वय की बैठक, सीएम और उपमुख्यमंत्रियों समेत प्रदेश संगठन रहेगा मौजूद

UP Assembly elections: गाजियाबाद में संघ और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम क्षेत्र की समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक है. यह बैठक सरकार, संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल बिठाने और आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रणनीतिक खाका तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित हो रही है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 30, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 11:11 AM IST
गाजियाबाद में संघ-भाजपा समन्वय की बैठक, सीएम और उपमुख्यमंत्रियों समेत प्रदेश संगठन रहेगा मौजूद
Image Credit: Ghazipur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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