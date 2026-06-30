गाजियाबाद में संघ-भाजपा समन्वय की बैठक, सीएम और उपमुख्यमंत्रियों समेत प्रदेश संगठन रहेगा मौजूद

Rss and BJP Coordination Committee meeting: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (UP Assembly Election 2027) को लेकर राजनीतिक बिसात बिछनी शुरू हो गई है. इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) की समन्वय समिति की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है. इस बैठक को आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन और सरकार के बीच तालमेल को और मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.