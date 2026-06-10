टिन शेड गिरने से आई रुकावट, जेसीबी की ली गई मदद

बताया जा रहा है कि आग 'प्लॉट नंबर 534-सी' में संचालित एसएस फर्नीचर सोफा होम फैक्ट्री में लगी थी. लपटें इतनी तेज थीं कि फैक्ट्री की छत पर लगा टिन शेड पूरी तरह पिघलकर नीचे गिर गया. टिन शेड गिरने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके बाद तुरंत मौके पर जेसीबी मशीन बुलाई गई, जिसकी मदद से मलबे और टिन शेड को हटाया गया. इसके बाद फायर ब्रिगेड ने चारों तरफ से घेराबंदी कर आग पर काबू पाने की कार्रवाई तेज की.