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गाजियाबाद में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, टिन शेड गिरा; वेन्यू कार समेत लाखों का सामान जलकर राख

Ghaziabad News: गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के साइट-4 इंडस्ट्रियल एरिया स्थित प्लॉट नंबर 534-सी में संचालित एसएस फर्नीचर सोफा होम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 10, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 11:13 AM IST
गाजियाबाद में फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग, टिन शेड गिरा; वेन्यू कार समेत लाखों का सामान जलकर राख
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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