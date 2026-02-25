अब 10 मिनट में जवाब देंगे अफसर, माननीयों का फोन नहीं उठाने पर जाएगा अलर्ट; इन शहरों में पायलट प्रॉजेक्ट होगा शुरू

UP Samvad Setu launch: अक्सर यूपी की योगी सरकार से विधायक और जनप्रतिनिधि शिकायत करते थे कि अधिकारी उनका कॉल नहीं उठाते हैं. उनकी अधिकारियों से बातचीत नहीं हो पाती है. जिस पर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल की है.

अधिकारियों को तुरंत देना होगा जवाब

अब अगर कोई अधिकारी विधायक, सांसद या अन्य जनप्रतिनिधि के कॉल का जवाव 10 मिनट के भीतर नहीं देता है, तो जिला स्तर पर स्थापित कमांड सेंटर से उन्हें तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा. जिसके बाद अधिकारी को तुंरत कॉल बैक करके बातचीत करनी होगी. इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सरकार 'संवाद सेतु' नाम से एक खास ऐप शुरू कर रही है.

क्या है ये खास व्यवस्था?

दरअसल, अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों के फोन ना उठाने का मुद्दा यूपी विधानसभा में भी उठता रहा है. जिसके बाद अब योगी सरकार यह ऐप लॉन्च कर रही है. इस व्यवस्था को लागू करने का सुझाव समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने दिया था. उन्होंने बताया कि यह ऐप सरकारी अधिकारियों के सीयूजी (सेंट्रल यूजर ग्रुप) नंबरों पर ही काम करेगा, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि जनप्रतिनिधियों की कॉल्स को प्राथमिकता मिले और उनकी शिकायतों या सुझावों का त्वरित निस्तारण हो.

Add Zee News as a Preferred Source

किन जिलों में शुरू हो रहा ये पायलट प्रोजेक्ट?

आज से यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रही है. अभी हरदोई, गाजियाबाद और कन्नौज जिलों में इसे लागू किया जा रहा है. इन जिलों में जिला संपर्क एवं कमांड सेंटर (डीसीसीसी) स्थापित किए गए हैं, जो संवाद सेतु ऐप के जरिए निगरानी करेंगे. अगर कोई अधिकारी निर्धारित समय सीमा में कॉल बैक नहीं करता है, तो कमांड सेंटर तुरंत हस्तक्षेप करेगा और अलर्ट जारी करेगा.

शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार

सरकार का मानना है कि इससे जनसमस्याओं का समाधान तुरंत हो सकेगा. इतना ही नहीं प्रशासनिक जवाबदेही भी बढ़ेगी. साथ ही जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच विश्वास का माहौल मजबूत होगा. जैसे ही ये पायलट प्रोजेक्ट सफलता हो जाएगा, वैसे ही इसे अन्य जिलों में भी विस्तारित करने का प्लान है. इस नई व्यवस्था से अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों ही लाभान्वित होंगे, जिससे प्रदेश में शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता में भी सुधार देखने को मिलेगा.

कहा जा रहा है कि जो अधिकारी समय पर कॉल का जवाब देते हैं, उन्हें सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जाएगा और जिनकी बार बार शिकायत मिलेगी उन पर सख्ती बरती जाएगी.

यह भी पढ़िए: UP Police: होली के बाद पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव! 28 फरवरी को रिटायर होंगे 3 DG रैंक अधिकारी, इन्हें मिलेगा प्रमोशन