गाजियाबाद की नामी सोसाइटी का बेसमेंट धंसा, इंदिरापुर में 12 फीट ऊंची दीवार गिरी, हड़कप मचा

Ghaziabad News: रक्षाबंधन के दिन गाजियाबाद में बड़ा हादसा टल गया. सेवियर सोसाइटी के बेसमेंट धंसने से अफरातफरी मच गई. गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, गाजियाबाद में ही एक मकान की दीवार भरभराकर ग‍िर गई. हादसे में कई गाड़‍ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

सीवर लाइन लीकेज के चलते हुआ हादसा

सूत्रों के मुताबिक, पिछले 15 दिनों से सीवर लाइन में लीकेज की शिकायत की जा रही थी, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने अनदेखी की. शनिवार सुबह सीवर लाइन फटने से बेसमेंट में पानी भर गया और जमीन धंस गई. जानकारी केमुताबिक, सोसाइटी को अभी तक completion certificate नहीं मिला है और सीवर लाइन एसटीपी से भी नहीं जुड़ी है. सीवेज एक निजी कंपनी CIPL के जरिए पंप कर बाहर भेजा जाता है, जो अक्सर बंद रहता है. सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि "जब पहले ही चेतावनी दी थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की?. प्रशासन और बिल्डर पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है.

इंदिरापुरम इलाके में मकान की दीवार गिरी

वहीं, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अहिंसा खंड-2 स्थित निहो स्कॉटिश सोसाइटी देर रात बारिश के चलते 12 फीट ऊंची दीवार गिर गई. हादसे में कई गाड़‍ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं. हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. बताया गया कि शुक्रवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है. 14 मंजिला सोसाइटी की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. जब ये हादसा हुआ, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था. सिर्फ गाड़‍ियां पार्क थीं. दीवार के मलबे से गाड़‍ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं.

