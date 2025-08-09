गाजियाबाद की नामी सोसाइटी का बेसमेंट धंसा, इंदिरापुर में 12 फीट ऊंची दीवार गिरी, हड़कप मचा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2873850
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद की नामी सोसाइटी का बेसमेंट धंसा, इंदिरापुर में 12 फीट ऊंची दीवार गिरी, हड़कप मचा

Ghaziabad News: गाजियाबाद में दो बड़े हादसे टल गए. पहला हादसा देर रात इंदिरापुर स्थित एक सोसाइटी की है. बारिश के चलते अचानक दीवार ढह गई. हादसे में कई गाड़‍ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं. वहीं, एक नामी सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 09, 2025, 04:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ghaziabad News: रक्षाबंधन के दिन गाजियाबाद में बड़ा हादसा टल गया. सेवियर सोसाइटी के बेसमेंट धंसने से अफरातफरी मच गई. गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, गाजियाबाद में ही एक मकान की दीवार भरभराकर ग‍िर गई. हादसे में कई गाड़‍ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं. किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. 

सीवर लाइन लीकेज के चलते हुआ हादसा 
सूत्रों के मुताबिक, पिछले 15 दिनों से सीवर लाइन में लीकेज की शिकायत की जा रही थी, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने अनदेखी की. शनिवार सुबह सीवर लाइन फटने से बेसमेंट में पानी भर गया और जमीन धंस गई. जानकारी केमुताबिक, सोसाइटी को अभी तक completion certificate नहीं मिला है और सीवर लाइन एसटीपी से भी नहीं जुड़ी है. सीवेज एक निजी कंपनी CIPL के जरिए पंप कर बाहर भेजा जाता है, जो अक्सर बंद रहता है. सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि "जब पहले ही चेतावनी दी थी, तो समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की?. प्रशासन और बिल्डर पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है. 

इंदिरापुरम इलाके में मकान की दीवार गिरी
वहीं, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में अहिंसा खंड-2 स्थित निहो स्कॉटिश सोसाइटी देर रात बारिश के चलते 12 फीट ऊंची दीवार गिर गई. हादसे में कई गाड़‍ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं. हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. बताया गया कि शुक्रवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है. 14 मंजिला सोसाइटी की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. जब ये हादसा हुआ, उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था. सिर्फ गाड़‍ियां पार्क थीं. दीवार के मलबे से गाड़‍ियां क्षतिग्रस्‍त हो गईं. 

यह भी पढ़ें : Ghaziabad Rain: गाजियाबाद में बारिश से बड़ा हादसा, अपार्टमेंट का बेसमेंट धंसा, मलबे में समाईं कई गाड़ियां

यह भी पढ़ें : गाजियाबादवासियों को बड़ी सौगात! अब घर बैठे पास होगा मकान का नक्शा, नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तर के चक्कर

TAGS

Ghaziabad News

Trending news

UP News
आजादी के बाद यूपी बना 'किंगमेकर', देश को दिए 9 प्रधानमंत्री, देखें पूरी लिस्‍ट
dehradun news
निजी स्कूल की वेबसाइट हैक कर अभिभावकों से वसूली, करोड़ों का लेनदेन उजागर
Meerut News
कॉलगर्ल बुलाओ.... डिमांड पूरी नहीं होने पर बौखलाया किशोर, होटल संचालक पर चलाई गोली
Meerut News
कॉलगर्ल बुलाओ.... डिमांड पूरी नहीं होने पर बौखलाया किशोर, होटल संचालक पर चलाई गोली
kaushambi news
गंभीर बीमारी से जूझ रहा कौशांबी का आर्यन, उम्मीदों के सहारे चल रहीं मासूम की सांसें
Sambhal news
शिक्षा मंत्री ने बांधी ‘मौलाना भाई’ को राखी, संभल से रक्षा बंधन पर आई अनोखी तस्वीर
jaunpur news
जौनपुर में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा, कागजों पर बना दी सड़क! जेई समेत 3 पर गिरी गाज
Agra News
अब आवाज से भी होगी अपराधी की पहचान, आगरा पुलिस ने शिकंजा कसने बनाया 'हाईटेक प्लान'
Uttarkashi News
पहाड़ टूट रहा, हम जंगल की ओर भाग रहे...5 दिन से पत्नी-बच्चे की तलाश में भटक रहे विमल
kuahinagar News
कमजोर दिल वाले न देखें ये वीडियो..कुशीनगर में सड़क पर गिरे युवक को कुचलती चली गई कार
;