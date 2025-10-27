Advertisement
गाजियाबाद

नोएडा-गाजियाबाद में कल बंद रहेंगे सभी स्‍कूल, इस वजह से DM ने लिया फैसला

School Closed in Noida and Ghaziabad: छठ का महापर्व चार दिन का होता है. इस बार छठ की शुरुआत 25 अक्‍टूबर को नहाय-खाय अनुष्‍ठान के साथ हुई थी. 28 अक्‍टूबर को छठ संपन्‍न हो जाएगा. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Oct 27, 2025, 09:35 PM IST
School Closed in Noida and Ghaziabad: नोएडा और गाजियाबाद की हवा खराब हो गई है. इसके चलते नोएडा और गाजियाबाद में सभी स्‍कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है. जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि मंगलवार यानी 28 अक्‍टूबर को नोएडा और गाजियाबाद में सभी स्‍कूल बंद रहेंगे. इस संबंध में आदेश सभी विद्यालयों को जारी कर दिया गया है. 

सभी स्‍कूलों में आदेश जारी 
नोएडा जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 28 अक्‍टूबर यानी मंगलवार को नोएडा के सभी कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्‍कूल बंद रहेंगे. कहा गया है कि छठ महापर्व और खराब मौसम के चलते ये फैसला लिया गया है. जिले के सभी स्‍कूलों को इस आदेश का पालन करना होगा. वहीं, गाजियाबाद जिला प्रशासन की ओर से भी ऐसा आदेश जारी किया गया है. गाजियाबाद में भी 28 अक्‍टूबर को नर्सरी से 12वीं तक स्‍कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.  

चार दिन का छठ पर्व होगा संपन्‍न  
बता दें कि छठ का महापर्व चार दिन का होता है. इस बार छठ की शुरुआत 25 अक्‍टूबर को नहाय-खाय अनुष्‍ठान के साथ हुई थी. 28 अक्‍टूबर को छठ संपन्‍न हो जाएगा. इसको देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में स्‍कूल बंद किए गए हैं. छठ को देखते हुए नोएडा और गाजियाबाद में सोमवार को भी स्‍कूल बंद किए गए थे. दीपावली के बाद से नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण भी बढ़ा है. नोएडा-गाजियाबाद की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है. चिकित्‍सकों ने जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है. साथ ही बुजुर्ग और बच्‍चों को सावधानी बरतने को कहा है. 

