/Ghaziabad Crime: गाजियाबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस की रेड में 23 महिलाएं रेस्क्यू, 6 गिरफ्तार!

आरोपियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज, जांच तेज- सूर्यबली मौर्य, सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इंदिरापुरम

"वैशाली सेक्टर-4 के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अवैध देह व्यापार की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की है. इस मामले में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत व गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. रेस्क्यू की गई सभी महिलाओं का नियमानुसार चिकित्सकीय परीक्षण एवं आगे की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया कराई जा रही है. हिरासत में लिए गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. पुलिस गहराई से इस बात की जांच कर रही है कि इस अवैध कारोबार के पीछे मुख्य सरगना कौन है और इसका नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर में कहां-कहां फैला हुआ है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।"