Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /गाजियाबाद
  • /Ghaziabad Crime: गाजियाबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस की रेड में 23 महिलाएं रेस्क्यू, 6 गिरफ्तार!

Ghaziabad Crime: गाजियाबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस की रेड में 23 महिलाएं रेस्क्यू, 6 गिरफ्तार!

Ghaziabad News: थाना कौशांबी पुलिस ने वैशाली सेक्टर-4 में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ कर दिया है. पुलिस ने कमर्शियल कॉम्पलेक्स में छापा मारकर पूरे रैकेट का खुलासा किया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 12, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:50 AM IST
Ghaziabad Crime: गाजियाबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस की रेड में 23 महिलाएं रेस्क्यू, 6 गिरफ्तार!
Image Credit: Ghaziabad NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी में एक दिन में रोपे जाएंगे 35 करोड़ पौधे, गोरखपुर से CM योगी करेंगे आगाज
UP News1 hr ago
2
up breaking news1 hr ago
3
Lucknow Fuel Price2 hrs ago
4
UP Rain Alert2 hrs ago
5
Lucknow newsJul 11