/Ghaziabad Crime: गाजियाबाद के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, पुलिस की रेड में 23 महिलाएं रेस्क्यू, 6 गिरफ्तार!

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गाजियाबाद/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. थाना कौशाम्बी पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वैशाली सेक्टर-4 में चल रहे एक बड़े देह व्यापार (सेक्स रैकेट) का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अचानक छापेमारी कर इस पूरे अवैध नेटवर्क को बेनकाब किया है, जहाँ लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं.
तीसरी मंजिल पर चल रहा था अवैध कारोबार
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वैशाली सेक्टर-4 स्थित एक नामचीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर देह व्यापार का धंधा धड़ल्ले से चलाया जा रहा है. सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना कौशाम्बी पुलिस ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया और योजनाबद्ध तरीके से मौके पर दबिश दी. पुलिस की इस अचानक हुई कार्रवाई से परिसर में हड़कंप मच गया।
23 महिलाएं रेस्क्यू, मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 23 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया है. इसके साथ ही अवैध गतिविधियों में लिप्त 5 ग्राहकों और कॉम्प्लेक्स के 1 कर्मचारी को मौके से हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने घटना स्थल की गहन तलाशी ली, जहां से भारी मात्रा में आपत्तिजनक एवं अवैधानिक सामग्रियां भी बरामद की गई हैं, जिन्हें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है.
आरोपियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज, जांच तेज- सूर्यबली मौर्य, सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इंदिरापुरम
"वैशाली सेक्टर-4 के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अवैध देह व्यापार की सूचना पर पुलिस टीम ने छापेमारी की है. इस मामले में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत व गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. रेस्क्यू की गई सभी महिलाओं का नियमानुसार चिकित्सकीय परीक्षण एवं आगे की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया कराई जा रही है. हिरासत में लिए गए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है. पुलिस गहराई से इस बात की जांच कर रही है कि इस अवैध कारोबार के पीछे मुख्य सरगना कौन है और इसका नेटवर्क दिल्ली-एनसीआर में कहां-कहां फैला हुआ है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।"
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