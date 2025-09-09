गाजियाबाद में घरों से दुकान चलाने वाले सावधान! सील से बचने के लिए फटाफट करें ये काम, GDA ने चलाया बड़ा अभियान

गाजियाबाद: घर से दुकान चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अब उन सभी मकानों पर कड़ी नजर डालनी शुरू कर दी है, जो आवासीय नक्शे पर बने हैं लेकिन लंबे समय से दुकान या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. खासतौर पर 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों पर बने ऐसे मकानों की पहचान की जा रही है.

GDA ने शुरू किया सर्वे

जीडीए की टीमों ने शहरभर में सर्वे शुरू कर दिया है. अनुमान है कि करीब पांच लाख से अधिक संपत्तियां ऐसी हो सकती हैं, जहां नियमों का उल्लंघन कर दुकाने चलाई जा रही हैं. सर्वे के बाद इन सभी मालिकों को नोटिस थमाया जाएगा. नोटिस मिलने पर तय समय सीमा के भीतर मालिकों को अपने निर्माण का शमन मानचित्र यानी नियमों के अनुसार तैयार बिल्डिंग प्लान जीडीए में जमा करना होगा.

अगर जमा किया गया नक्शा नियमों के अनुरूप पाया जाता है, तो संपत्ति मालिक को शमन शुल्क अदा करना होगा. शुल्क भरने के बाद ही उनकी दुकान को कानूनी मान्यता मिलेगी. ऐसा न करने पर जीडीए दुकान को सील कर देगा.

यह कदम जहां हजारों कारोबारियों के लिए चुनौती है, वहीं उनके सामने अपने व्यवसाय को वैध बनाने का सुनहरा अवसर भी है.

किन इलाकों पर पड़ेगा असर

जीडीए की कार्रवाई से गोविंदपुरम, स्वर्णजयतीपुरम, लोहियानगर, कविनगर, राजनगर, नेहरूनगर, वैशाली, इंदिरापुरम, वसुधरा, शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर, शास्त्री नगर और कौशांबी जैसे प्रमुख इलाकों पर सीधा असर पड़ेगा. इन कॉलोनियों में आवासीय मकानों से बड़ी संख्या में दुकानें चलाई जा रही हैं.

नोटिस मिलने पर क्या करना होगा?

- तय समय में शमन मानचित्र जमा करना होगा.

- जीडीए नक्शे की जांच करेगा कि वह नए बिल्डिंग बायलॉज और नियमों के अनुरूप है या नहीं.

- जांच पास होने पर शमन शुल्क देना होगा, जिसके बाद दुकान को कानूनी रूप से मान्यता मिल जाएगी.

जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, “लोग नोटिस आने का इंतजार करें और समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करके अपने निर्माण को वैध करवाएं. नए बिल्डिंग बायलॉज में 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर मिक्स्ड लैंडयूज की अनुमति दी गई है.”

अब साफ है कि गाजियाबाद में घर से दुकान चलाने का खेल बिना नियमों के नहीं चलेगा. या तो कारोबार वैध होगा, या फिर ताला लग जाएगा.

