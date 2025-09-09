गाजियाबाद में घरों से दुकान चलाने वाले सावधान! सील से बचने के लिए फटाफट करें ये काम, GDA ने चलाया बड़ा अभियान
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2914849
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद में घरों से दुकान चलाने वाले सावधान! सील से बचने के लिए फटाफट करें ये काम, GDA ने चलाया बड़ा अभियान

Ghaziabad News: गाजियाबाद में रिहायशी इलाकों में घरों से दुकान चलाना आसान नहीं होगा. GDA ने लैंड यूज के नियम बदल दिये हैं. अगर आपने नये नियमों का पालन नहीं किया तो आपका घर और दुकान दोनों सील हो सकते हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 09, 2025, 01:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गाजियाबाद में घरों से दुकान चलाने वाले सावधान! सील से बचने के लिए फटाफट करें ये काम, GDA ने चलाया बड़ा अभियान

गाजियाबाद: घर से दुकान चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अब उन सभी मकानों पर कड़ी नजर डालनी शुरू कर दी है, जो आवासीय नक्शे पर बने हैं लेकिन लंबे समय से दुकान या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं. खासतौर पर 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़कों पर बने ऐसे मकानों की पहचान की जा रही है. 

GDA  ने शुरू किया सर्वे
जीडीए की टीमों ने शहरभर में सर्वे शुरू कर दिया है. अनुमान है कि करीब पांच लाख से अधिक संपत्तियां ऐसी हो सकती हैं, जहां नियमों का उल्लंघन कर दुकाने चलाई जा रही हैं. सर्वे के बाद इन सभी मालिकों को नोटिस थमाया जाएगा. नोटिस मिलने पर तय समय सीमा के भीतर मालिकों को अपने निर्माण का शमन मानचित्र यानी नियमों के अनुसार तैयार बिल्डिंग प्लान जीडीए में जमा करना होगा. 

अगर जमा किया गया नक्शा नियमों के अनुरूप पाया जाता है, तो संपत्ति मालिक को शमन शुल्क अदा करना होगा. शुल्क भरने के बाद ही उनकी दुकान को कानूनी मान्यता मिलेगी. ऐसा न करने पर जीडीए दुकान को सील कर देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह कदम जहां हजारों कारोबारियों के लिए चुनौती है, वहीं उनके सामने अपने व्यवसाय को वैध बनाने का सुनहरा अवसर भी है. 

किन इलाकों पर पड़ेगा असर
जीडीए की कार्रवाई से गोविंदपुरम, स्वर्णजयतीपुरम, लोहियानगर, कविनगर, राजनगर, नेहरूनगर, वैशाली, इंदिरापुरम, वसुधरा, शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर, शास्त्री नगर और कौशांबी जैसे प्रमुख इलाकों पर सीधा असर पड़ेगा. इन कॉलोनियों में आवासीय मकानों से बड़ी संख्या में दुकानें चलाई जा रही हैं.

नोटिस मिलने पर क्या करना होगा?
- तय समय में शमन मानचित्र जमा करना होगा. 
- जीडीए नक्शे की जांच करेगा कि वह नए बिल्डिंग बायलॉज और नियमों के अनुरूप है या नहीं. 
- जांच पास होने पर शमन शुल्क देना होगा, जिसके बाद दुकान को कानूनी रूप से मान्यता मिल जाएगी.

जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, “लोग नोटिस आने का इंतजार करें और समय पर आवश्यक दस्तावेज जमा करके अपने निर्माण को वैध करवाएं. नए बिल्डिंग बायलॉज में 24 मीटर चौड़ी सड़कों पर मिक्स्ड लैंडयूज की अनुमति दी गई है.”

अब साफ है कि गाजियाबाद में घर से दुकान चलाने का खेल बिना नियमों के नहीं चलेगा. या तो कारोबार वैध होगा, या फिर ताला लग जाएगा.

ये भी पढ़ें: NCR में सस्ता घर खरीदने का शानदार मौका, शुरू हो रहीं दो आवासीय योजना, गाजियाबाद से बस कुछ ही किलोमीटर हैं दूर

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Ghaziabad latest newsGhaziabad Development Authority

Trending news

Azamgarh
यूपी के इस जिले में बढ़ेंगे सर्किल रेट, शहर से देहात तक महंगी होगी जमीन
Meerut News
मेरठ में उधार शराब नहीं दी तो होमगार्ड ने ठेके में लगा दी आग, CCTV वायरल
Fatehpur
फतेहपुर में 'लंगड़ा' हुआ किशोरी से रेप का आरोपी शोएब, एनकाउंटर में पैर में लगी गोली
Bijnor Ganga
बिजनौर गंगा बैराज-रावली का तटबंध टूटा, NH-119 दिल्ली पौढ़ी मार्ग बंद, खाली हुए गांव
aligarh news
AMU कुलपति के रूप में प्रो. नईमा खातून की नियुक्ति बरकरार, SC ने खारिज की याचिका
Bareilly News
बीड़ी नहीं पिलाई तो बेरहमी से उतारा मौत के घाट, बरेली में सनसनीखेज घटना
Bulandshahr Husband Took Her Wife
कोर्ट में तारीख पर आई पत्नी को फिल्मी अंदाज में उठा ले गया पति,प्रेमी ने काटा हंगामा
Bulandshahr
बुलंदशहर का लाल देश पर कुर्बान, कुलगांव मुठभेड़ में सूबेदार प्रभात गौड़ हुए शहीद
baghpat news
बागपत में बाढ़ का कहर! जागोस गांव में आबादी की ओर बढ़ रही नदी, सहमे ग्रामीण
Gorakhpur News
गोरखपुर में 9वीं की छात्रा की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने रोड किया जाम
;