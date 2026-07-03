कार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मिला शव, दम घुटने से मौत की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

जानिए क्या है आशंका?

जहां अखिलेश की कार मिली है उस से कुछ दूरी पर ही शराब की दुकान है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अखिलेश ने शराब पी और कार में एसी चलाकर सो गए. उसके बाद अखिलेश को होश नहीं रहा और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने जब अखिलेश का शव निकाला तो गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था. पुलिस का कहना है कि परिजनों ने या किसी अन्य ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है और अखिलेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.