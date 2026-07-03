कार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मिला शव, दम घुटने से मौत की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

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Ghaziabad News: गाजियाबाद से देहरादून पत्नी को लेने निकले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कार में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवक कार में एसी चलाकर सो गया था, जिससे दम घुटने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित श्रेष्ठ विहार निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अखिलेश पुरोहित 27 जून को अपनी पत्नी को लेने के लिए देहरादून के लिए निकले थे.
दो साल पहले हुई थी शादी
परिवार के मुताबिक, अखिलेश की दो साल पहले शादी हुई थी और उनकी पत्नी इन दिनों मायके में थीं. रास्ते में अखिलेश ने अपनी कार सड़क किनारे खड़ी कर दी. आशंका है कि वह कार में एसी चलाकर आराम करने लगे, लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकले. बाद में जब कार की जांच की गई तो अखिलेश अंदर बेसुध पड़े मिले. सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
कार के अंदर दम घुटने से मौत की आशंका
अखिलेश का सारा सामान उनके पास था. पुलिस ने अखिलेश के शव का पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. प्रारंभिक जांच में कार के अंदर दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. फिलहाल मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
जानिए क्या है आशंका?
जहां अखिलेश की कार मिली है उस से कुछ दूरी पर ही शराब की दुकान है. ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि अखिलेश ने शराब पी और कार में एसी चलाकर सो गए. उसके बाद अखिलेश को होश नहीं रहा और दम घुटने से उनकी मौत हो गई. चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने जब अखिलेश का शव निकाला तो गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था. पुलिस का कहना है कि परिजनों ने या किसी अन्य ने किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं दी है और अखिलेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया है.
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