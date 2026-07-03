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कार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मिला शव, दम घुटने से मौत की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Ghaziabad News: गाजियाबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अखिलेश पुरोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वह देहरादून से अपनी पत्नी को लेने कार से निकले थे. रास्ते में एसी चलाकर सो गए, जिससे दम घुटने की आशंका जताई जा रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 03, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:55 AM IST
कार में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मिला शव, दम घुटने से मौत की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: Ghaziabad NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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