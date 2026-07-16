Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ghaziabad Shocker: मोदीनगर में रिश्तों का कत्ल! नशेड़ी बेटे ने पिता पर बरसाईं 4 गोलियां, मौके पर ही मौत

Ghaziabad Crime: मोदीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुदाना में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक पुत्र ने अपने ही जन्मदाता को मौत के घाट उतार दिया.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 16, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:24 AM IST
Ghaziabad Shocker: मोदीनगर में रिश्तों का कत्ल! नशेड़ी बेटे ने पिता पर बरसाईं 4 गोलियां, मौके पर ही मौत
Image Credit: Ghazipur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मीरजापुर में तड़के मची चीख-पुकार! बेकाबू ट्रक मकान में घुसा, 3 लोगों की मौत; 2 घायल
Mirzapur truck crash1 hr ago
2
Kanpur gambling raid1 hr ago
3
bollywood actress shilpa shetty2 hrs ago
4
Allahabad High Court2 hrs ago
5
Muzaffarnagar news2 hrs ago