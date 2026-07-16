Ghaziabad Shocker: मोदीनगर में रिश्तों का कत्ल! नशेड़ी बेटे ने पिता पर बरसाईं 4 गोलियां, मौके पर ही मौत

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वैभव शर्मा/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बुदाना में देर रात को रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई. यहां 32 वर्षीय निखिल नेहरा ने अपने ही पिता, करीब 55 वर्षीय हरिओम नेहरा,को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया.वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी निखिल मौके से फरार हो गया.
पिता पर दागीं ताबड़तोड़ चार गोलियां
किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने पिता पर ताबड़तोड़ चार गोलियां चला दीं. गोली लगने से हरिओम नेहरा गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी निखिल मौके से फरार हो गया. घटना के बाद परिजन गंभीर हालत में हरिओम नेहरा को तत्काल मोदीनगर के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
नशे का आदी निखिल
अस्पताल से घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और फरार आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं. आरोपी निखिल नशे का आदी बताया जा रहा है और परिवार में आए दिन विवाद होता रहता था. नशे में ही पुत्र द्वारा हत्या की इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है. हत्या कर आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया है.
वहीं, स्थानीय जमीनी विवाद के चलते पिता-पुत्र के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था. हालांकि पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है और हत्या के वास्तविक कारण का पता लगाने का प्रयास कर रही है. पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करेंगी.
एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि पुलिस को पुत्र द्वारा अपने पिता की हत्या किए जाने की घटना की जानकारी मिली है. चार गोलियां मृतक को लगी हुई पाई गई है. फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं है और पुलिस द्वारा पूरे मामले में जांच की जा रही है जल्दी आरोपी को गिरफ्तार का घटना का खुलासा किया जाएगा.
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