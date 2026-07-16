Ghaziabad Shocker: मोदीनगर में रिश्तों का कत्ल! नशेड़ी बेटे ने पिता पर बरसाईं 4 गोलियां, मौके पर ही मौत

नशे का आदी निखिल

अस्पताल से घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं और फरार आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं. आरोपी निखिल नशे का आदी बताया जा रहा है और परिवार में आए दिन विवाद होता रहता था. नशे में ही पुत्र द्वारा हत्या की इस सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया है. हत्या कर आरोपी पुत्र मौके से फरार हो गया है.