Ghaziabad News: सोसायटी में आवारा कुत्ते ने फिर मचाया उत्पात, लिफ्ट से फ्लैट में ले जा रहे थे डॉग लवर्स, लॉबी में मेड को नोच डाला
Ghaziabad News: सोसायटी में आवारा कुत्ते ने फिर मचाया उत्पात, लिफ्ट से फ्लैट में ले जा रहे थे डॉग लवर्स, लॉबी में मेड को नोच डाला

Ghaziabad News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसायटी की लिफ्ट लॉबी में स्ट्रीट डॉग ने मेड पर हमला कर दिया. यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 09:55 AM IST
Ghaziabad News
Ghaziabad News

Ghaziabad News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम की एक सोसायटी में उस वक्त लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, जब सोसायटी की लिफ्ट लॉबी में स्ट्रीट डॉग ने मेड पर हमला कर दिया. घटना के बाद मेड कल्पना घायल हो गईं और उन्हें प्राथमिक इलाज दिलाया गया. यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है. 

क्या है ये पूरा मामला?
यह घटना इंदिरापुरम के न्याय खंड स्थित आम्रपाली विलेज अपार्टमेंट्स में मंगलवार शाम की है. बताया जा रहा है कि सोसायटी की एक महिला अपने बेटे के साथ लिफ्ट में एक स्ट्रीट डॉग को लेकर ऊपर की मंजिल पर जा रही थी. इस दौरान लिफ्ट की लॉबी में स्ट्रीट डॉग ने लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मेड पर हमला कर दिया और उसे काट लिया. इस घटना के बाद भी कुत्ते को लेकर रेजिडेंट लिफ्ट से अपने फ्लैट में चले गए.

सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल
यह पूरा वाक्या सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि बिना किसी उकसावे के स्ट्रीट कुत्‍ते ने लिफ्ट के बाहर खड़ी मेड पर झपट्टा मारकर उसके पैर को नोच लिया. जिसके तुरंत बाद रेजिडेंट महिला का बेटा बाहर आया और कुत्‍ते को अपने साथ वापस लेकर लिफ्ट में चला गया.

घटना से लोगों में आक्रोश
इस घटना के बाद घायल मेड दर्द से तड़पती रही और जैसे-तैसे लिफ्ट में गई. फिर फूट-फूटकर रोने लगी. इसके बाद दूसरे फ्लैट के रेजिडेंट ने दरवाजा खोला और पूरे हालात की जानकारी ली. अब इस घटना से सोसायटी में रहने वाले लोग काफी नाराज हैं. उनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग को लिफ्ट से ऊपर ले जाना ही खतरनाक है और ऐसी लापरवाही से सभी की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

TAGS

stray dogs attack maidstray dog in liftGhaziabad News

