Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छा मृत्यु की इजाजत, जानिये क्या है गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार

Ghaziabad News: सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के हरीश राणा के इच्छा मृत्यु  (Passive Euthanasia)की इजाजत दे दी है. हरीण राणा गंभीर बीमारी की वजह से 13 साल से कोमा जैसी स्थिति  (अचेत अवस्था) बिस्तर पर पड़े रहने को मजबूर थे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 11, 2026, 12:41 PM IST
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट

Ghaziabad: देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) की अनुमति दी है, जिसमें एक व्यक्ति पिछले 13 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था. अदालत ने गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा के मामले में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया और उनके जीवन-रक्षक उपचार हटाने की इजाजत दे दी. 

हरीश राणा की ये हालत कैसे हुई
हरीश राणा कभी पढ़ाई-लिखाई में तेज और सामान्य जीवन जीने वाला युवक था, लेकिन साल 2013 में चंडीगढ़ में अपने पेइंग गेस्ट हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिरने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई. गंभीर ब्रेन इंजरी के कारण वह परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला गया. हादसे के बाद उसका शरीर पूरी तरह क्वाड्रिप्लेजिक हो गया, यानी वह न हिल-डुल सकता था और न ही सामान्य रूप से सांस ले सकता था.

डॉक्टरों ने दे दिया था जवाब
पिछले 13 सालों से हरीश बिस्तर पर ही पड़ा रहा. उसकी सांस ट्रेकियोस्टॉमी ट्यूब के जरिए चल रही थी, जबकि पेट में लगे पीईजी ट्यूब से उसे कृत्रिम पोषण दिया जा रहा था. लगातार एक ही स्थिति में पड़े रहने के कारण उसके शरीर पर गंभीर बेड सोर्स भी हो गए थे. डॉक्टरों ने स्पष्ट कर दिया था कि उसकी हालत में सुधार की कोई संभावना नहीं है.

हरीश के पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया
अपने बेटे की यह स्थिति वर्षों तक देखने के बाद आखिरकार हरीश के पिता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया. पहले उन्होंने 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन वहां से राहत नहीं मिली. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एम्स के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए दो मेडिकल बोर्ड गठित किए.

मेडिकल बोर्ड की राय
दोनों मेडिकल बोर्डों ने अपनी रिपोर्ट में एकमत से कहा कि हरीश की स्थिति अपरिवर्तनीय है और इलाज जारी रखने से केवल उसकी जैविक मौजूदगी को कृत्रिम रूप से बनाए रखा जा रहा है. ऐसे में क्लिनिकली एडमिनिस्टर्ड न्यूट्रिशन (CAN) जैसे जीवन-रक्षक उपचार को बंद करना ही उसके हित में होगा.

अदालत का आदेश
जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की पीठ ने मेडिकल रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद दुखद स्थिति है और किसी व्यक्ति को केवल मशीनों के सहारे इस अवस्था में बनाए रखना उचित नहीं है. अदालत ने निर्देश दिया कि हरीश को गरिमापूर्ण तरीके से पेलिएटिव केयर में स्थानांतरित किया जाए और जीवन-रक्षक उपचार धीरे-धीरे हटाया जाए.

क्या है 'गरिमापूर्ण मृत्यु' का अधिकार
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के ऐतिहासिक ‘कॉमन कॉज’ फैसले में गरिमा के साथ मरने के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना था. हालांकि भारत में सक्रिय इच्छामृत्यु (Active Euthanasia) अभी भी गैरकानूनी है, लेकिन सख्त शर्तों के साथ निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी गई है.

कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस विषय पर व्यापक कानून बनाने की सिफारिश भी की है, ताकि भविष्य में ऐसे मामलों में स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा सके. यह फैसला न केवल हरीश राणा के लिए, बल्कि भारत में 'गरिमापूर्ण मृत्यु' के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी मिसाल माना जा रहा है. 

