सूर्या चौहान हत्याकांड में सीएम योगी ने पोछे परिवार के आंसू, सरकार ने पूरा किया वादा

Surya Muder Case: गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को एक और बड़ी राहत दे दी है. सूर्या के परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी गई है. गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मंगलवार को सूर्या के घर पहुंचे और परिवार को नियुक्ति पत्र सौंपा. सूर्या के परिवार के एक सदस्य को खोड़ा नगर पालिका में सफाई सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति दी गई है.

बकरीद के दिन हुई थी हत्या

बता दें कि बकरीद के दिन खोड़ा स्थित नवनीत विहार कॉलोनी निवासी 17 वर्षीय सूर्या चौहान की असद और उसके साथियों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी. सूर्या हत्याकांड में गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी असद के पिता नवाब, फरहान और आतिफ को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, 30 और 31 मई की रात मुठभेड़ में मुख्य आरोपी असद को मार गिराया था.

सीएम योगी ने पूरा किया वादा

इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया था. सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया. सीएम योगी ने सूर्या के परिवार को पांच लाख रुपये का चेक सौंपकर आर्थिक मदद की. इस दौरान सीएम ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी का भी वादा किया था. मंगलवार को गाजियाबाद के जिलाधिकारी ​रविंद्र कुमार मांदड़ खोड़ा पहुंचे और सूर्या के घर वालों से मुलाकात कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा.

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खोड़ा में चल रहा वेरिफिकेशन का काम

​डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ​ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर परिवार को 5 लाख रुपये का चेक सौंपा गया. साथ ही खोड़ा नगर पालिका में परिवार के एक सदस्य को सफाई सुपरवाइजर की नौकरी दी गई है. उन्होंने कहा कि परिवार को सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाएगा. डीएम ने कहा कि खोड़ा में वैरिफिकेशन का काम कराया जा रहा है. बता दें कि खोड़ा में तीन अवैध मदरसों को भी सील कर दिया गया है.

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