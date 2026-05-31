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असद के एनकाउंटर के बाद एक और बड़ा फैसला! सूर्या के परिवार की मदद को आगे आई योगी सरकार

Asad Encounter: खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में 28 मई को बकरीद के दिन असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूरज चौहान उर्फ सूर्या की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी थी. हत्याकांड के बाद आरोपी असद पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: May 31, 2026, 04:45 PM IST
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Asad Encounter Ghaziabad
Asad Encounter Ghaziabad

Asad Encounter: गाजियाबाद के खोड़ा में 17 साल के सूर्या चौहान हत्याकांड में मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में मार गिराया है. असद के एनकाउंटर के बाद योगी सरकार ने सूर्या के परिवार को मदद का ऐलान किया है. योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा रविवार को सूर्या के घर पहुंचे और मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपये का आर्थिक मदद दिया.  

बकरीद के दिन हुई थी सूर्या की हत्या
खोड़ा थाना क्षेत्र की नवनीत विहार कॉलोनी में 28 मई को बकरीद के दिन असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर सूरज चौहान उर्फ सूर्या की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी थी. हत्याकांड के बाद आरोपी असद पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. हत्याकांड के बाद से असद और अन्य आरोपी फरार चल रहे थे. शनिवार देर रात वसुंधरा क्षेत्र में असद की पुलिस से मुठभेड़ हो गई. इसमें पुलिस ने असद को मार गिराया. 

सभी आरोपियों के घर चले बुलडोजर
वहीं, सूर्या की हत्या के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने असद के 3 साथी नवाब, फरहान और आतिफ को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. इस पूरे घटनाक्रम में एक आरोपी अभी फरार चल रहा है, जिसे भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है. उधर, मृतक सूर्या के घर वालों का कहना है कि असद की तरह सभी आरोपियों का एनकाउंटर हो. साथ ही सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो. 

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असद का पिता भी गिरफ्तार 
बता दें कि खोड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने चौधरी चरण सिंह गेट के पास से आरोपी असद के पिता नवाब, फरहान और आतिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ के दौरान आरोपी फरहान ने बताया कि 28 मई को दोपहर 3 बजे बाइक चलाने को लेकर असद का सूर्या से झगड़ा हो गया था. असद ने इस बारे में अपने पिता नवाब और हमें बताया. इसके बाद हमने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई और करीब 3:30 बजे नवनीत विहार, गली नंबर 4 में सूर्यप्रताप को घेर लिया. 

असद का पिता भी शामिल 
इसके बाद मैंने असद को चाकू दिया और असद के पिता ने उसे कहा कि अब इस मामले को खत्म कर दो. फिर असद ने सूर्यप्रताप के पेट में चाकू घोंप दिया, जब सूर्यप्रताप खून से लथपथ होकर नीचे गिर पड़ा, तो हम सभी को लगा कि उसकी मौत हो गई है और हम वहां से चले गए. 

यह भी पढ़ें : पुलिस मुठभेड़ में मारा गया असद, बकरीद पर की थी सूर्या की हत्या

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