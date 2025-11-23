Advertisement
गाजियाबाद की दो बड़ी कॉलोनियां निगम के हवाले! विकास कार्यों पर खर्च होंगे 34 करोड़, ढाई लाख लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

Ghaziabad News: गाजियाबाद नगर निगम में अब दो और कॉलोनियां शामिल हो गई हैं. दोनों कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए नगर निगम ने 34 करोड़ के प्रस्ताव पास किये हैं जिससे ढाई लाख लोगों को फायदा होगा.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 23, 2025, 04:37 PM IST
Ghaziabad: गाजियाबाद की दो कॉलोनियों के दिन फिरने वाले हैं. नगर निगम ने स्वर्ण जयंतीपुरम और भाऊराव देवरस कॉलोनी को अपने नियंत्रण में लेने की तैयारी पूरी कर ली है. दोनों कॉलोनियों के विकास के लिए 34 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं, जिन्हें अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को भेजा जाएगा. यह राशि जीडीए ही देगा, ताकि निगम अधूरे विकास कार्यों को आगे बढ़ा सके.

क्यों ज़रूरी हुआ हस्तांतरण?
जीडीए ने वर्षों पहले दोनों कॉलोनियों का विकास किया था और अब तक सफाई, सीवर और बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी वही निभा रहा था. हालांकि, नालों की कमी, सीवर दिक्कत, कूड़ा निस्तारण की समस्या और जर्जर पार्कों की वजह से स्थानीय लोग लगातार परेशान थे. निगम क्षेत्र में होने के बावजूद, पार्षद विकास कार्य करा नहीं पा रहे थे— यही विवाद का मूल कारण रहा.

लोगों ने बार-बार मांग उठाई कि कॉलोनियों का जिम्मा सीधे नगर निगम को दिया जाए, ताकि योजनाएं तेजी से लागू हो सकें.

तैयारियां पूरी, अब संयुक्त निरीक्षण
उद्यान विभाग, प्रकाश विभाग, जलकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और निर्माण विभाग— सभी ने अपने-अपने प्रस्ताव भेज दिए हैं. अब जीडीए और निगम के अधिकारी संयुक्त निरीक्षण करेंगे. जीडीए को हस्तांतरण से पहले पूरी राशि निगम को देनी होगी. 

ढाई लाख लोगों को बड़ी राहत
विकास कार्यों के पूरा होने से दोनों कॉलोनियों के करीब 2.5 लाख निवासियों को लाभ पहुंचेगा. 

34 करोड़ के प्रस्तावों में क्या-क्या शामिल
4.5 करोड़ रुपये सीवर लाइन सुधार के लिए
7 करोड़ रुपये सड़क और निर्माण कार्यों के लिए
इसके अलावा अन्य विभागों के प्रस्ताव भी शामिल हैं.

स्वर्ण जयंतीपुरम में 1650 मकान, जबकि भाऊराव देवरस कॉलोनी में 630 मकान हैं. 

अब निगम वसूलेगा हाउस टैक्स
हस्तांतरण के बाद नगर निगम हाउस टैक्स, पानी का कर,और सीवर टैक्स वसूलेगा.

फिलहाल जीडीए विकास शुल्क वसूल रहा है, लेकिन हस्तांतरण के बाद यह बंद हो जाएगा. इसके बाद पार्षद पूर्ण अधिकारों के साथ विकास कार्य करा सकेंगे. 

इंदिरापुरम मॉडल दोहराएगा निगम
इंदिरापुरम का हस्तांतरण हुए एक साल बीत चुका है और वहां नालों का निर्माण, सीवर सुधार और सड़कों को सीएम ग्रिड योजना के तहत अपग्रेड किया जा रहा है. 

निगम का दावा है कि इसी तर्ज पर स्वर्ण जयंतीपुरम और भाऊराव देवरस कॉलोनी में भी तेज गति से विकास कराया जाएगा.

