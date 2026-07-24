स्कूल पर लगा ताला, अंदर रोता-बिलखता रहा 4 साल का मासूम, बुलंदशहर में सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही, ग्रामीणों में रोष

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मोहित गोमत/बुलंदशहर: शास्त्रों में गुरु यानी शिक्षक को माता-पिता से ऊपर यानी देवों जैसा दर्जा दिया गया है. पुराने समय में तो बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं की संतानें गुरु आश्रम में रहकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे. जहां गुरु और गुरु माता छात्रों यानी शिष्यों का माता-पिता की तरह ख्याल रखते थे और शिष्य भी उन्हें अपने माता-पिता से बढ़कर सम्मान देते थे. लेकिन आजकल की शिक्षा व्यवस्था में प्राचीन समय के उन मूल्यों का लगभग ह्रास हो चुका है. शिक्षक द्वारा छात्रों का माता-पिता की तरह ख्याल रखना तो दूर की बात है, कई मामलों में शिक्षक अपना मौलिक कर्तव्य भी पूरा नहीं कर पाते हैं. ताजा मामला सामने आया है बुलंदशहर से, जहां सरकारी जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की ऐसा लापरवाही सामने आई है, जिसने शिक्षा-व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिये हैं.
क्या है पूरा मामला
मामला बुलंदशहर की खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव दिनोल का है, जहां निवासी सोहम, पुत्र सोनू उम्र 4 वर्ष गांव के ही सरकारी जूनियर हाईस्कूल में कक्षा एक का छात्र है. रोजमर्रा की तरह स्कूल की छुट्टी हुई, ताला लगा और पूरा स्टाफ घर चला गया, लेकिन किसी को यह याद नहीं रहा कि पहली क्लास का 4 साल का बच्चा अभी भी कमरे के अंदर ही है. करीब डेढ़ घंटे तक मासूम बंद कमरे से रोता-चिल्लाता रहा, लेकिन उसके रोने की आवाज किसी को नहीं आई. काफी देर तक जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजन बच्चे को ढूंढते स्कूल जा पहुंचे. तभी उन्हें स्कूल के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई. बच्चा कमरे के अंदर गर्मी में परेशान रो रहा था, बिलख रहा था. बाहर से कमरे में ताला लगा हुआ था. आनन फानन में कमरे का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया.
सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और उन्होंने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी व्यक्त कर दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
खुर्जा देहात में हुई इस घटना ने एक बार फिर मौजूदा समय की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिये हैं, तो वहीं शिक्षक अपने ड्यूटी को लेकर कितने संजीदा हैं इसकी भी पोल खोल दी है.
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