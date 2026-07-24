स्कूल पर लगा ताला, अंदर रोता-बिलखता रहा 4 साल का मासूम, बुलंदशहर में सरकारी स्कूल की बड़ी लापरवाही, ग्रामीणों में रोष

क्या है पूरा मामला

मामला बुलंदशहर की खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव दिनोल का है, जहां निवासी सोहम, पुत्र सोनू उम्र 4 वर्ष गांव के ही सरकारी जूनियर हाईस्कूल में कक्षा एक का छात्र है. रोजमर्रा की तरह स्कूल की छुट्टी हुई, ताला लगा और पूरा स्टाफ घर चला गया, लेकिन किसी को यह याद नहीं रहा कि पहली क्लास का 4 साल का बच्चा अभी भी कमरे के अंदर ही है. करीब डेढ़ घंटे तक मासूम बंद कमरे से रोता-चिल्लाता रहा, लेकिन उसके रोने की आवाज किसी को नहीं आई. काफी देर तक जब बच्चा घर नहीं पहुंचा तो परिजन बच्चे को ढूंढते स्कूल जा पहुंचे. तभी उन्हें स्कूल के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई. बच्चा कमरे के अंदर गर्मी में परेशान रो रहा था, बिलख रहा था. बाहर से कमरे में ताला लगा हुआ था. आनन फानन में कमरे का ताला तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला गया.