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गाजियाबाद मर्डर: थप्पड़ का बदला लेने के लिए स्टॉकर शाहनवाज ने 15 साल की खुशी को चौथी मंजिल से फेंका, मौत

Ghaziabad Crime News: गाजियाबाद के कौशांबी में एक 15 वर्षीय लड़की को उसके स्टॉकर ने धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद आरोपी भाग निकला. घटना 15 जुलाई को रात करीब 10 बजे हुई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 17, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:09 AM IST
गाजियाबाद मर्डर: थप्पड़ का बदला लेने के लिए स्टॉकर शाहनवाज ने 15 साल की खुशी को चौथी मंजिल से फेंका, मौत
Image Credit: Ghaziabad Crime NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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