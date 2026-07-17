गाजियाबाद मर्डर: थप्पड़ का बदला लेने के लिए स्टॉकर शाहनवाज ने 15 साल की खुशी को चौथी मंजिल से फेंका, मौत

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Ghaziabad Crime News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां कौशांबी में एक 15 वर्षीय लड़की को उसके स्टॉकर ने चौथी मंजिल से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. हालांकि, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि वह लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था. जब उसने रोका तो गुस्साए 30 वर्षीय शाहनवाज ने उसे धक्का दे दिया.
चौथी मंजिल से लड़की को दिया धक्का
यह घटना 15 जुलाई को रात करीब 10 बजे की है. मृतका की मां मंजू ने बताया कि उनकी बेटी दूध खरीदने के लिए पास की दुकान गई थी. इसी दौरान आरोपी शाहनवाज ने उसे अगवा कर लिया और इमारत की चौथी मंजिल पर ले जाकर धक्का दे दिया. चीख-पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. फिर लहूलुहान हालत में लड़की को पास के मीनाक्षी अस्पताल ले गए. हालत बेहद नाजुक होने की वजह से डॉक्टर्स ने उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई.
पिछले कुछ दिनों से आरोपी कर रहा था स्टॉक
मृतका की मां ने आगे आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले आरोपी और उनकी बेटी खुशी के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें खुशी ने उसे थप्पड़ भी मारा था. इसके बाद से शाहनवाज लगातार बेटी का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था. इस पूरे मामले की जांच के बाद गाजियाबाद पुलिस ने शाहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है और एफआईआर में हत्या की धारा जोड़ दी है. हालांकि, आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है.
आरोपी ने पुलिस से किया ये दावा
पुलिस को दिए बयान में आरोपी ने कहा कि लड़की खुद चौथी मंजिल पर गई थी, जबकि वह नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद था. आरोपी ने पुलिस से दावा किया है कि लड़की चौथी मंजिल से उसे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए आवाज दे रही थी. इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गई.
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