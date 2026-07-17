गाजियाबाद मर्डर: थप्पड़ का बदला लेने के लिए स्टॉकर शाहनवाज ने 15 साल की खुशी को चौथी मंजिल से फेंका, मौत

चौथी मंजिल से लड़की को दिया धक्का

यह घटना 15 जुलाई को रात करीब 10 बजे की है. मृतका की मां मंजू ने बताया कि उनकी बेटी दूध खरीदने के लिए पास की दुकान गई थी. इसी दौरान आरोपी शाहनवाज ने उसे अगवा कर लिया और इमारत की चौथी मंजिल पर ले जाकर धक्का दे दिया. चीख-पुकार सुनकर परिजन और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. फिर लहूलुहान हालत में लड़की को पास के मीनाक्षी अस्पताल ले गए. हालत बेहद नाजुक होने की वजह से डॉक्टर्स ने उसे दिल्ली के गुरु तेग बहादुर (GTB) अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई.