गाजियाबाद में रेंट पर टू-वीलर देने वाली कंपनी के साथ खेला, 11 ई-स्कूटी लेकर आरोपी फरार, पते निकले फर्जी

Ghaziabad News: किराए पर इलेक्ट्रिक स्कूटी देने वाली कंपनी के साथ फर्जीवाड़ा हो गया है.  लोगों ने किराए पर स्कूटी तो ले ली, लेकिन अब वापस नहीं कर रहे है. कंपनी के प्रतिनिधि ने सभी आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:10 AM IST
Ghaziabad News: गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में रेट पर इलेक्ट्रिक स्कूटी (electric scooter) देने वाली कंपनी के साथ फर्जीवाड़ा हो गया है.  ट्रांस हिंडन में वाहन किराये पर देनेवाली कंपनी की 11 ई-स्कूटी लेकर आरोपी फरार हो गए हैं. रिकवरी टीम भी इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रही है. कंपनी ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. कंपनी के प्रतिनिधि अखिल विजयन ने पुलिस को शिकायत दी थी.  उनके मुताबिक कुछ महीने के दौरान अलग-अलग समय पर उनकी कंपनी से लोगों ने ई-स्कूटी किराये पर ली थी पर तय समय पर इसे नहीं लौटाया और न ही किराया दिया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

मकनपुर इंदिरापुरम में कंपनी का ऑफिस
कंपनी के प्रतिनिधि अखिल विजयन के मुताबिक उनकी कंपनी का ऑफिस मकनपुर इंदिरापुरम में है.  उनकी कंपनी रेंट पर स्कूटी देने का काम करती है.  जब भी कोई उनके पास स्कूटी लेने के लिए आता है, तो कंपनी की शर्तों पर एग्रीमेंट के बाद ही लोगों को स्कूटी किराए पर दी जाती है.  कुछ दिनों से अलग-अलग जगह के लोग किराए पर उनकी कंपनी से स्कूटी ली है और उसे वापस नहीं कर रहे है.  जब उन्होंने ऑडिट में देखा, तो कंपनी की रेंट पर ली गई 11 स्कूटी अभी तक वापस नहीं मिली. कई बार उनकी रिकवरी टीम ने भी रेंटर से संपर्क का प्रयास किया. आरोपियों ने न तो फोन उठाया और न ही किसी मैसेज का जबाव दिया. आरोपी स्कूटी वापस नहीं कर रहे है जिससे कंपनी को लाखों का नुकसान हो रहा है.

टीम गई तो पते मिले फर्जी
रिकवरी टीम जब उनके दिए हुए पते पर पहुंची तो पता फर्जी मिला. मामले में एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपियों की डिटेल कंपनी से मांगी गई है. इस मामले में जल्द ही उन्हें ट्रैक कर गिरफ्तार किया जाएगा और उनके कब्जे से स्कूटी बरामद की जाएगी. 

मस्जिद हटाने की मांग पर बजरंग दल और संतों का धरना जारी ,SDM ने दिए पैमाइश के आदेश
 

Ghaziabad News
