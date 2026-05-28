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बुलंदशहर में तेज रफ्तार बनी काल, मथुरा जा रहे चार दोस्तों की कार पेड़ से टकराकर पलटी, 3 की मौत

Bulandshahr Road Accident: बुलंदशहर के गुलावठी के छपरावत पर मथुरा जा रहे चार दोस्तों की गाड़ी पेड़ से टकराकर पलट गई. इस हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, एक दोस्त घायल बताया जा रहा है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 28, 2026, 11:27 AM IST
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Bulandshahr Road Accident
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Bulandshahr Road Accident/ मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुलावठी के छपरावत पर भीषण हादसा हुआ है. यहां मथुरा जा रहे चार दोस्तों की गाड़ी पेड़ से टकरा गई. टक्कर के बाद वह गाड़ी पलट गई. इस हादसे में तीन दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, एक दोस्त घायल बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, दीपक, शिवम, आर्यन और विशाल बीती रात अपने गांव से मथुरा और खाटू श्याम जाने के लिए निकले. जब वह गुलावठी होते हुए छपरावत पहुंचे, तभी वह हादसे का शिकार हो गए हैं. 

सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत
अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से टकराई. इसके बाद गाड़ी डिवाइडर के दूसरी तरफ गई और पेड़ से जा टकराई और पलट गई. इस हादसे में बड्डा वाजिदपुर निवासी शिवम (24) व दीपक (28) और गांव गपचारियापुर, थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात निवासी आर्यन (25) की भी मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि शिवम और आर्यन की मौके पर ही मौत हो गई. 

गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर
घायल अवस्था में दीपक को मेरठ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी भी मौत हो गई. इस हादसे में पंकज मामूली रूप से घायल हुआ है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है. गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर लगा हुआ है. बताया जा रहा है कि गाड़ी शिवम चला रहा था. हादसा भीषण होने की वजह से शिवम गाड़ी में फस गया था, जिसको कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया.  

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तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर
उधर, हमीरपुर में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. यहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. टक्कर लगने से बाइक सवार युवक करीब सौ फीट दूर छिटककर गिरा. वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक ने ट्रक में फंसी बाइक को करीब तीन सौ मीटर दूर तक घसीटा. इसके बाद मौका पाकर ट्रक खड़ा कर चालक मौके से फरार हो गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया. गंभीर हालत में घायल युवक को कानपुर रेफर कर दिया गया. ट्रक को कब्जे में लेकर स्थानीय पुलिस मामले में कार्रवाई में जुट गई है. यह घटना सुमेरपुर थाना कस्बे के नवीन गल्ला मंडी के पास NH - 34 की है.

यह भी पढ़िए: रॉन्ग साइड की रफ्तार बनी मौत का रास्ता…कुशीनगर-लखनऊ फोरलेन पर आग का गोला बना ट्रक; जिंदा जले चालक और खलासी

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