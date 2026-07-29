Add Zee Business As A Preferred Source
App

गाजियाबाद में गंगनहर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, नई पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 लोगों की जान गई; कई घायल

Ghaziabad Accident: गाजियाबाद के गंगनहर पटरी मार्ग पर निवाड़ी थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. यहां सौंदा पुल के समीप मंगलवार देर रात पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गई. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है. जबकि, कई लोगों के घायल होने की खबर है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 29, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:24 AM IST
गाजियाबाद में गंगनहर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, नई पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 लोगों की जान गई; कई घायल
Image Credit: Ghaziabad Accident

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लखनऊ कोर्ट मारपीट मामले में हाईकोर्ट का सख्त, 4 वकीलों की एंट्री बैन; पढ़िए डिटेल
lucknow hc46 min ago
2
Guru Purnima1 hr ago
3
up breaking news2 hrs ago
4
Lucknow Fuel Price3 hrs ago
5
Lucknow newsJul 28