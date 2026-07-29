गाजियाबाद में गंगनहर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, नई पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 लोगों की जान गई; कई घायल

राज्य चुनें
Ghaziabad Accident: गाजियाबाद में भयंकर हादसा हो गया है. जिले के थाना क्षेत्र निवाड़ी में एक बोलेरो पिकअप और एक ट्रक में टक्कर हो गई है, जिसमें तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, कई लोगों के घायल होने की खबर है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ की और हालात का जायजा लिया.
राजस्थान के अलवर के रहने वाले थे सभी
मृतकों की पहचान राजस्थान के अलवर के थाना तिजारा के गांव कलगांव के रमेश, रतन व सरजीत के रूप में हुई है. जबकि अनिल, हर्षित, रोहताश, राजेश, जतिन, बबीता, आशा, शांति और निशिका घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि पिकअप के पीछे बल्ली और रस्सी से स्टैंड बनाया हुआ था. इसी पर सभी बैठे हुए थे. टक्कर लगने पर संतुलन बिगड़ा और सभी नीचे गिर गए थे.
दर्शन और स्नान के लिए हरिद्वार जाते वक्त हादसा
गंगनहर पटरी मार्ग पर निवाड़ी थाना क्षेत्र में सौंदा पुल के समीप मंगलवार देर रात यह हादसा हुआ है. पुलिस ने पूछताछ में पता चला है कि बोलेरो पिकअप नई-नई खरीदी गई थी, जिसको दर्शन और स्नान के लिए हरिद्वार ले जा रहे थे. उसी दौरान यह हादसा हुआ है. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे. उन्होंने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर और उसके कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है. दुर्घटना के बाद ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा किस कारण हुआ. प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.