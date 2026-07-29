गाजियाबाद में गंगनहर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, नई पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 लोगों की जान गई; कई घायल

मामले की जांच में जुटी पुलिस

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि ट्रक ड्राइवर और उसके कंडक्टर को हिरासत में ले लिया है. दुर्घटना के बाद ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि यह हादसा किस कारण हुआ. प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है.