Ghaziabad News: कोरियन गेम का खौफनाक असर? 12, 14 और 16 साल की तीन बहनों ने एक साथ लगाई मौत की छलांग

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से तीन सगी बहनों के सामूहिक सुसाइड की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि तीनों नाबालिग सगी बहनों ने रात करीब 2 बजे 9 वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है. यह घटना भारत सिटी सोसाइटी की है. इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है.

तीन सगी बहनों ने खुदकुशी की

भारत सिटी B 1 टावर के फ्लैट 907 में रहने वाली सगी तीनों बहने एक मोबाइल गेमिंग ऐप की आदि हो चुकी थी. तीनों बहनें ऑनलाइन टास्क बेस्ड कोरियन लवर गेम खेला करती थी. बताया जा रहा है कि तीनों बहने एक साथ सभी काम किया करती थी, जैसे नहाना, खाना, स्कूल जाना, सोना व रोज मर्रा के सभी काम साथ ही किया करती थी. बीती रात लगभग 2 बजे तीनों ने एक साथ 9वीं मंजिल से कूद कर जान दे दी.

पिता ने की है दो शादियां

जानकारी के मुताबिक, बच्चियों के पिता ने दो शादी की है. दोनों सगी बहन हैं. पहली पत्नी से कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उसकी छोटी बहन के साथ दूसरी शादी कर ली. दूसरी पत्नी से तीन बच्चे हुए. इसी दौरान पहली पत्नी से भी दो बच्चे हो गए. जिन तीन बहनों ने खुदकुशी की है, उनमें दो बहनें दूसरी पत्नी की और एक पहली की बेटी है. दोनों पत्नियां और बच्चे सब साथ रहते हैं. जानकारी के मुताबिक, पिछले दो सालों से तीनों बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी. बताया जा रहा है पढ़ने में कमजोर थीं, इसलिए घर पर रहती थीं.

पुलिस का कहना है कि तीनों कोरियन कल्चर से प्रभावित थीं. टास्क और गेम की कोई जानकारी नहीं मिली है. जांच शुरू हो गई है, आगे सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी. कुछ दिन से परिवार ने मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया था. सुसाइड नोट में कोरियन कल्चर का जिक्र है. सही वजह क्या है इसकी जांच की जा रही है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

अभी तक आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.पुलिस की मानें तो लड़कियों के नाम निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल है. उधर, तीन बहनों की एक साथ मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तीनों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? वहीं, पुलिस भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तीनों बहनों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी?

फिलहाल पुलिस ने तीनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

