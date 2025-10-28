बुलंदशहर के अनूपशहर में 1 से 10 नवंबर तक भारी वाहनों की एंट्री बैन, जानिये किसी वजह से प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला

Bulandshahr: कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर अनूपशहर में गंगा स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए बुलंदशहर पुलिस प्रशासन ने विशेष रूट डायवर्जन प्लान लागू किया है. सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 1 से 10 नवंबर तक भारी वाहनों और 3 से 5 नवंबर की रात तक सभी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी.

हर वर्ष की तरह इस बार भी अनूपशहर, अहार, कर्णवास और नरौरा के घाटों पर विशाल मेला आयोजित किया जा रहा है. पुलिस ने बताया कि गंगा स्नान के दौरान आसपास के जिलों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ेगा.

गढ़ गंगा मेले के कारण बढ़ेगा ट्रैफिक

गढ़ में चल रहे गंगा मेले के चलते दिल्ली–बुलंदशहर और नरौरा–बदायूं मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ज्यादा रहेगी. इसलिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं

किन मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू

- बदायूं–संभल से आने वाले वाहन केसरपुर तिराहे से गुन्नौर होते हुए नरौरा की ओर भेजे जाएंगे.

- बुलंदशहर से आने वाले वाहन शिकारपुर, डिबाई और नरौरा मार्ग से होकर गुजरेंगे.

- अलीगढ़ से आने वाले वाहन डिबाई या नरौरा की ओर मोड़े जाएंगे.

- दिल्ली–गाजियाबाद से बरेली की ओर जाने वाले भारी वाहन सिकंदराबाद–भूड़ चौराहा–डिबाई–नरौरा–बबराला मार्ग से भेजे जाएंगे.

इसी तरह मेरठ–हापुड़–रामपुर और बरेली की दिशा में जाने वाले वाहनों को भी इसी मार्ग से रूट किया जाएगा. स्याना–गढ़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पूरी प्रतिबंधित रहेगी.

मेला क्षेत्र को पांच जोन में बांटा गया

अनूपशहर मेला क्षेत्र को पांच जोन में विभाजित किया गया है. मुख्य गंगा स्नान गंगापुल रेती पर होगा, जहां लाखों श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाएंगे. पुलिस प्रशासन ने तीन लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है. घाटों पर वॉच टावर, त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग, और सादा वर्दी में महिला पुलिसकर्मी तैनात की जाएंगी ताकि सुरक्षा चाक-चौबंद रहे.

उमड़ेगी आस्था की भीड़

अनूपशहर के साथ-साथ अहार, कर्णवास और नरौरा के घाटों पर भी श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे. नगर पालिका और जिला प्रशासन ने सभी स्थानों पर सुरक्षा, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था पूरी कर ली है.

इस बार का कार्तिक मेला देवोत्थान एकादशी (31 अक्टूबर) से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा (5 नवंबर) के मुख्य स्नान तक चलेगा — जहां गंगा तट पर आस्था, श्रद्धा और भक्ति का भव्य संगम दिखाई देगा.

