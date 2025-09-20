Ghaziabad/Piyush Gaur: गाजियाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. गुरुवार शाम को खुद को कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का गुरु बताने वाले बलराम ठाकुर उर्फ बलराम यादव ने दो अलग-अलग व्यापारियों से भारी भरकम रंगदारी की मांग की. धमकी में कहा गया कि यदि राशि नहीं दी गई तो परिवार समेत गोलियों से भून दिया जाएगा. यह घटना यह दर्शाती है कि दुजाना के नाम का इस्तेमाल अब भी अपराधियों द्वारा किया जा रहा है.

पहली घटना: ब्रह्मपाल यादव को धमकी

कविनगर थाना क्षेत्र के मदन स्वीट्स एंड रेस्तरां के मालिक ब्रह्मपाल यादव को 17 सितंबर की शाम 7:56 बजे व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली. कॉल रिसीव करने वाली कर्मचारी कुमकुम को धमकी दी गई और कहा गया कि अगले दिन तक 50 लाख रुपये का इंतजाम करना होगा. कॉल करने वाले ने खुद को बलराम ठाकुर बताते हुए अनिल दुजाना का गुरु होने का दावा किया.

दूसरी घटना: अभिषेक गोयल को रंगदारी

करीब दो मिनट बाद ही वही कॉलर सिहानी गेट थाना क्षेत्र के लोहा मंडी के कारोबारी अभिषेक गोयल को फोन कर 25 लाख रुपये रंगदारी की मांग की. साथ ही धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो कारोबारी और उनके पिता को दुकान में घुसकर गोली मार दी जाएगी. डर के मारे अभिषेक गोयल ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी.

पुलिस कार्रवाई और जांच

दोनों पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है. मोबाइल नंबर के आधार पर तकनीकी सर्विलांस भी लगाया गया है. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. गौरतलब है कि कुख्यात अनिल दुजाना को मई 2023 में यूपी एसटीएफ ने मेरठ में मुठभेड़ में ढेर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद अपराधी उसके नाम का दुरुपयोग कर रंगदारी की कोशिश कर रहे.

