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ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार दो दोस्तों को बस ने कुचला, गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा

Ghaziabad Accident: ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार दो दोस्तों के तेज रफ्तार बस ने कुचल दिया. हादसे में दोनों दोस्तों की मौत हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jun 24, 2026, 11:45 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:45 PM IST
ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार दो दोस्तों को बस ने कुचला, गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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