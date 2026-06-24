ड्यूटी से लौटते समय हुआ एक्सीडेंट

जानकारी के मुताबिक, डिडौली निवासी विपिन त्यागी (45) और भूपेंद्रपुरी कॉलोनी मोदीनगर निवासी जयपाल सिंह (62) बसंतपुर सैतली स्थित एक टायर फैक्ट्री में काम करते थे. दोनों रोजाना की तरह बुधवार को भी बाइक से काम कर घर लौट रहे थे. शाम करीब 6:30 बजे जैसे ही दोनों दोस्त बाइक से बसंतपुर सैतली गेट के आगे यू-टर्न के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी.