खाने में देरी बना खूनी विवाद, ढाबे पर चलीं चाकू, गाजियाबाद में दो दोस्तों की दर्दनाक हत्या

Ghaziabad News/वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले शुक्रवार देर रात हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. जहां पर एक ढाबे पर हुए विवाद में दो युवकों की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद ढाबे पर अफरातफरी और भगदड़ मच गई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना खोड़ा थाना क्षेत्र में अंबेडकर गेट के पास स्थित वैष्णो ढाबे की बताई जा रही है. पुलिस के अनुसार, रात करीब साढ़े दस बजे ढाबे पर दो पक्ष खाना खा रहे थे. इसी दौरान खाने में देरी और पैसों को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. दोनों पक्षों ने शराब पी रखी थी, जिससे विवाद और बढ़ गया. देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया और एक पक्ष ने चाकू निकालकर हमला कर दिया. हमले में श्रीपाल (25), सत्यम (26) और अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गए. आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद पैदल ही मौके से फरार हो गए.

डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया

सूचना मिलते ही डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल, एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव और खोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को अस्पताल भिजवाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने सत्यम और श्रीपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि अनुराग की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम भेजा

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और परिजनों को सूचना दे दी गई है. डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि शुरुआती जांच में सूरज, राजन और विशेष नामक तीन युवकों के नाम सामने आए हैं. आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. साथ ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. इलाके में इस डबल मर्डर के बाद दहशत का माहौल है.

