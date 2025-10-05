Advertisement
गाजियाबाद में जेल से भगाने की साजिश नाकाम, मास्टरमाइंड निकला वर्दी वाला!

Ghaziabad News: गाजियाबाद के डासना जेल से बंदी भगाने की सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश हुआ, जिसने पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया. जेल अधीक्षक के सतर्कता भरे चेतावनी फोन ने एक गंभीर षड़यंत्र की झलक दिखा दी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:38 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की डासना जेल से बंदी भगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पुलिस महकमे में भूचाल ला दिया है. 04 अक्टूबर 2025 को जेल अधीक्षक के सतर्क चेतावनी फोन ने एक गंभीर षड़यंत्र का पर्दाफाश किया.

जानकारी के मुताबिक, रिजर्व पुलिस लाइन्स के दो आरक्षी  सचिन कुमार और राहुल कुमार अपनी निजी कार (DL-9CAZ-8309) से जेल पहुंचे और बंदी छुड़ाने की कोशिश की. उन्होंने तलबी में छह बंदियों के नाम दिखाए, लेकिन केवल एक बंदी  बिजेन्द्र (पुत्र सुरेशपाल) को साथ ले जाने की जिद की. जेल अधीक्षक की सतर्कता ने शक जगाया और जांच में सामने आया कि इन आरक्षियों का असली मकसद वंश (पुत्र धर्मेन्द्र, मुअसं 253/2025, गौतमबुद्धनगर) को भगाना था.

जांच में यह भी सामने आया कि उस दिन रिजर्व पुलिस लाइन्स से न तो कोई आधिकारिक वाहन भेजा गया था और न ही किसी बंदी पेशी की ड्यूटी तय थी. यह पूरी योजना पूरी तरह संगठित और पूर्वनियोजित थी. इस गंभीर खुलासे के बाद प्रतिकार निरीक्षक द्वितीय चन्द्रमान सिंह ने थाना कविनगर को लिखित शिकायत भेजी और आरोपियों के खिलाफ कठोर वैधानिक व विभागीय कार्रवाई की मांग की है.

एडिशनल सीपी का बयान
एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सिपाही राहुल कुमार और सचिन निजी गाड़ी से जेल पहुंचे और सिर्फ एक बंदी को गौतमबुद्धनगर ले जाने पर अड़े रहे. जांच में पता चला कि कोई रवानगी दर्ज नहीं थी. दोनों पर एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार और सस्पेंड किया गया. 

और पढे़ं: गाजियाबाद में दारोगा का “इश्क, धोखा और धमकी” का खेल, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

