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गाजियाबाद डबल मर्डर: काम धंधा न करने पर टोकते थे पिता, दो बेरोजगार बेटों ने माता-पिता को उतारा मौत के घाट

Ghaziabad Crossing Republic Double Murder: गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है. यहां दो सगे भाइयों ने मिलकर अपने माता-पिता की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर इनके बीच आपस में झगड़ा हो गया. इसी झगड़े में गंगाशरण और उनकी पत्नी विमलेश पर दोनों बेटों ने हमला कर दिया.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 21, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:41 AM IST
गाजियाबाद डबल मर्डर: काम धंधा न करने पर टोकते थे पिता, दो बेरोजगार बेटों ने माता-पिता को उतारा मौत के घाट
Image Credit: सांकेतिक फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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