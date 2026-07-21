गाजियाबाद डबल मर्डर: काम धंधा न करने पर टोकते थे पिता, दो बेरोजगार बेटों ने माता-पिता को उतारा मौत के घाट

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Ghaziabad Crossing Republic Double Murder/ वैभव शर्मा: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है. यहां थाना क्रोसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में दो सगे भाइयों ने मिलकर अपने माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया है. जानकारी के मुताबिक, गंगाशरण, उनकी पत्नी विमलेश, उनके दोनों बेटे दीपक और ललित एक साथ थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र के भीम नगर में रहते थे.
माता-पिता को बेटों ने मार डाला
बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर इनके बीच आपस में झगड़ा हो गया. झगड़े में गंगाशरण और उनकी पत्नी विमलेश पर दोनों बेटों ने हमला कर दिया. जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके घायल होने की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दीपक और ललित को हिरासत में लेकर जांच मे शुरू कर दी है.
नौकरी करने को कहते थे पिता
स्थानीय लोगों ने बताया कि इन सभी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे. गंगाशरण अखबार की न्यूज़ एजेंसी चलाते थे और उनके दोनों बेटे बेरोजगार थे. उनके दोनों बेटों की शादी हो गई थी और बच्चे भी है, लेकिन उनके बेरोजगार होने की वजह से वह भी उनके साथ नहीं रहते हैं. पिता बच्चों को नौकरी करने के लिए कहते थे. इसी कारण अक्सर विवाद होता रहता था.
जानिए मामले पर क्या बोले डीसीपी ग्रामीण?
डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी कि बुजुर्ग पति-पत्नी की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि पारिवारिक विवाद में दोनों पति-पत्नी घायल हो गए गए थे. उनकी पहचान गंगाशरण, विमलेश के रूप में हुई. पहले दोनों भाइयों में रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो रहा था. इसके बाद वह माता-पिता से भिड़ गए. पति पत्नी को धक्का दे दिया. जिसमें वह सिर के बल गिर गए और उनको गंभीर चोट आई. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया.
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