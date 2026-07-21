गाजियाबाद डबल मर्डर: काम धंधा न करने पर टोकते थे पिता, दो बेरोजगार बेटों ने माता-पिता को उतारा मौत के घाट

जानिए मामले पर क्या बोले डीसीपी ग्रामीण?

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि डायल 112 पर सूचना मिली थी कि बुजुर्ग पति-पत्नी की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि पारिवारिक विवाद में दोनों पति-पत्नी घायल हो गए गए थे. उनकी पहचान गंगाशरण, विमलेश के रूप में हुई. पहले दोनों भाइयों में रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो रहा था. इसके बाद वह माता-पिता से भिड़ गए. पति पत्नी को धक्का दे दिया. जिसमें वह सिर के बल गिर गए और उनको गंभीर चोट आई. उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया.